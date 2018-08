Bourse de Francfort : Francfort hésite (+0,15%) en attendant le dialogue sino-américain

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort oscillait autour de l'équilibre mercredi matin, le Dax prenant 0,15% et reprenant son souffle après deux séances de reprise, dans l'attente des pourparlers entre Chine et Etats-Unis en matière commerciale.

Vers 07H20 GMT, l'indice vedette avançait de 18,80 points à 12.403,29 points, après avoir ouvert en baisse, tandis que le MDax des valeurs moyennes gagnait 0,18% à 26.680,47 points.

La place Francfortoise marque le pas dans le sillage d'une fin de séance en demi-teinte à Wall Street, en raison des ennuis judiciaires de l'entourage du président américain Donald Trump.

Non seulement Michael Cohen, l'ex-avocat de M. Trump, a plaidé mardi coupable de huit chefs d'accusation, dont cinq pour fraude fiscale et deux pour violation des lois sur le financement des campagnes électorales, mais son ex-chef de campagne Paul Manafort a été condamné le même jour pour fraude bancaire et fiscale.

"La pression sur Trump devrait nettement s'accroître avant les élections de mi-mandat en novembre", estime Milan Cutkovic, stratégiste chez AxiTrader.

Mais pour lui, "ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour les Bourses", parce que si le dirigeant américain "s'occupe plus des affaires intérieures, le risque d'une escalade du conflit commercial diminue".

Les Etats-Unis et la Chine doivent justement reprendre ce mercredi leurs discussions sur ce sujet, après des semaines de rupture du dialogue et de sanctions croisées.

"Si ces négociations devaient être couronnées de succès, cela redonnerait l'espoir d'une hausse des indices", pour peu que le Dax franchisse le seuil technique des 12.500 points, ajoute l'analyste.

Côté valeurs, Deutsche Börse emmène la cote (+1,28% à 114,85 euros), devant Bayer 5+0,91% à 82,87 euros), qui poursuit son rebond maintenant que les déboires judiciaires de Monsanto ne font plus les gros titres.

Linde (-1,48% à 190,20 euros), à l'inverse, souffre de la probabilité croissante que les cessions d'actifs exigées par le gendarme américain de la concurrence pour la fusion avec Praxair "dépassent le seuil de revenus" fixé par les deux groupes, selon un communiqué.

Les deux entreprises, qui ont obtenu lundi le feu vert de la Commission européenne, poursuivent néanmoins leurs "discussions constructives" pour voir "comment ces exigences peuvent être satisfaites".

