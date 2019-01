Francfort: la baisse des prévisions économiques pèse sur le Dax (-0,41%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mardi en baisse, le Dax cédant 0,41%, sur fond d'inquiétudes quant à la dynamique économique mondiale, après des prévisions en baisse du FMI à Davos.

L'indice vedette a reculé de 46,09 points pour finir à 11.090,11 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté cédé 0,13%, à 23.322,64 points.

Les inquiétudes suscitées par une série de données économiques médiocres en provenance de Chine ainsi que les prévisions de croissance réduite du Fonds monétaire international pèsent sur la place Francfortoise. D'autant plus que les incertitudes autour du Brexit et les relations commerciales persistent.

Les investisseurs ont par ailleurs pris connaissance de l'indicateur allemand ZEW sur le climat des affaires. Le moral des investisseurs allemands s'est amélioré en janvier pour le second mois d'affilée après avoir atteint à l'automne son plus bas niveau depuis 2012. L'appréciation de la situation conjoncturelle en Allemagne s'est en revanche effondrée de 17,7 points, à 27,6 points, son plus bas niveau depuis janvier 2015.

Côté valeurs, le spécialiste des gaz industriels Linde PLC a fini en hausse de 1,32% à 141,85 euros. Le groupe, issu de la fusion de l'allemand Linde et de l'américain Praxair, a annoncé lundi soir un programme de rachat d'actions à hauteur de 6 milliards de dollars (5,26 milliards d'euros) devant démarrer en mai prochain pour se terminer en février 2021.

Deutsche Bank a cédé 1,53% à 7,86 euros, pénalisée par une requête devant la justice allemande portant sur onze milliards d'euros d'indemnités et contestée par la première banque du pays.

Daimler a reculé de 0,30% à 50,57 euros. Pour sécuriser ses approvisionnements dans le cadre de son offensive électrique, le fabricant des véhicules Mercedes va construire à Jawor, en Pologne, un nouveau site de production de batteries, le dixième au monde, a annoncé le groupe mardi. Environ 200 millions d'euros doivent être investis et 300 emplois créés sur place, a précisé un porte-parole du constructeur.

Hugo Boss a terminé la séance en haut du tableau du MDax, en progressant de 5,64% à 62,16 euros. Le groupe de prêt-à-porter a fait état mardi d'un chiffre d'affaires annuel en hausse de 2% à 2,8 milliards d'euros, à taux de change constants, grâce à un bond des ventes de 7% au dernier trimestre de l'année, dépassant les attentes. Le résultat opérationnel devrait lui demeurer stable par rapport à la valeur de 491 millions d'euros affichée en 2017, selon un communiqué.

ys/nas