Francfort: le Dax en rouge après la Fed (-0,95%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait jeudi en baisse, le Dax cédant 0,95%, aux côtés des autres principales places européennes, après une réunion de la Banque centrale américaine (Fed).

Vers 07H35 GMT, l'indice vedette reculait de 125,33 points, à 13.130,04 points. Le MDax des valeurs moyennes était en baisse de 0,67% à 27.505,92 points.

La Fed a livré mercredi un message contrasté: si elle a de nouveau laissé présager des taux ultra-bas pour longtemps et s'est montrée un peu moins pessimiste pour l'économie américaine cette année, elle a aussi prévenu que le rythme de la reprise demeurait "hautement incertain" et abaissé ses prévisions de croissance pour 2021 et 2022.

De ce fait, les taux devraient rester au moins jusqu'en 2023 dans une fourchette entre 0 et 0,25%, au niveau plancher où l'institution les avait mis en urgence en mars lorsque le nouveau coronavirus faisait des ravages.

Les commentaires de la Fed "semblent positifs mais les marchés s'attendaient à plus" résume Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader. "Cette déception atteint ce matin l'Europe."

- DELIVERY HERO (+1,37% à 90,22 euros): le groupe de livraison de repas à domicile a annoncé jeudi l'acquisition "jusqu'à 230 millions d'euros" des opérations de Glovo en Amérique latine, ce qui lui permet d'étendre ses services à cinq pays supplémentaires dans la région.

- VOLKSWAGEN (-1,53% à 146,38 euros): le constructeur automobile a annoncé jeudi soir le placement de sa première obligation verte, d'un volume de deux milliards d'euros.

- DEUTSCHE BANK (-1,77% à 7,73 euros) et COMMERZBANK (-2,10% à 4,66 euros): la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi d'assouplir de nouveau ses exigences de fonds propres vis-à-vis des grandes banques qu'elle supervise pour préserver la stabilité financière, invoquant des "circonstances exceptionnelles" liées à la pandémie de Covid-19.

