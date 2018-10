Francfort: le Dax plombé par de nouvelles tensions sino-américaines (-0,70%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait jeudi en baisse, le Dax cédant 0,70%, dans un marché freiné par de nouvelles tensions sino-américaines malgré le soulagement sur l'Italie.

Vers 07H40 GMT, l'indice vedette reculait de 80,30 points, à 12.207,28 points. Le MDax des valeurs moyennes était en baisse de 0,46% à 25.838,13 points.

Un navire de guerre chinois est passé à moins de 45 yards (41 mètres) du destroyer lance-missiles USS Decatur dimanche à proximité d'îles revendiquées par Pékin, une action que l'US Navy a qualifiée de "dangereuse et non professionnelle" et qui a forcé le navire américain à modifier sa trajectoire.

Cet incident "devient un risque majeur pour les marchés", estiment les analystes de CMC Markets.

Pour Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader, "la récente évolution dans le dossier italien devrait au moins à court terme être source de soulagement".

Le déficit en Italie atteindra 2,4% du Produit intérieur brut (PIB) en 2019, 2,1% en 2020 et 1,8% en 2021, a finalement déclaré mercredi le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, en présentant une version amendée du projet de budget.

La version initiale du projet prévoyait un déficit de 2,4% pour les trois prochaines années.

Cependant, "des signaux négatifs viennent de Wall Street, où les opérateurs sont inquiets d'une montée plus rapide que prévue des taux d'intérêt", ajoute l'expert.

Les valeurs bancaires, très affectées ces derniers jours par les incertitudes sur l'Italie, rebondissaient: Deutsche Bank prenait 1,11% à 9,71 euros, tandis que Commerzbank, au MDax, avançait de 1,88% à 8,89 euros euros.

Daimler profitait (+0,86% à 56,48 euros) d'une note positive d'Exane BNP, qui a augmenté le cours cible de l'action de 60 à 62 euros, estimant que la performance du titre dépassera celle du marché.

Les valeurs du secteur automobile évoluaient cependant en ordre dispersé: Volkswagen reculait de 0,81 à 151,70 euros et BMW de 0,99% à 77,92 euros.

L'équipementier Continental pâtissait (-3,90% à 146,80 euros) d'une note négative des analystes d'Exane BNP, qui ont réduit le cours-cible de l'action de 179 euros à 145 euros.

Thyssenkrupp reculait de 1,15% à 20,66 euros. Les actionnaires du groupe industriel, dont le conseil de surveillance a donné dimanche son feu vert à la scission en deux entités, craignent le coût élevé de cette restructuration, selon le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Wirecard reculait de 0,58% à 186,45 euros. Son patron vise pour la fintech allemande, récemment entrée au Dax, une capitalisation boursière de 100 milliards d'euros "d'ici quelques années".

ys/tho