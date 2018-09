Francfort: le Dax plombé par la Turquie et le commerce (-1,10%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mardi en baisse, le Dax cédant 1,10%, dans un marché affecté par les tensions commerciales internationales et la crise de la livre turque.

L'indice vedette a reculé de 136,20 points pour finir à 12.210,21 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté cédé 1,00%, à 26.551,31 points.

"L'Europe est inquiète pour la stabilité de la Turquie", commente Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Le taux d'inflation en Turquie a atteint près de 18% en août sur un an, selon les chiffres officiels publiés lundi, un record depuis 2003, au moment où l'économie du pays est fragilisée par l'effondrement de sa devise.

La livre turque a perdu plus de 40% de sa valeur depuis le début de l'année, une chute qui s'est accélérée en août sur fond de tensions entre Ankara et Washington et l'annonce de sanctions réciproques.

Les tensions commerciales continuent également à inquiéter les investisseurs avant la fin de la consultation publique jeudi sur l'imposition de nouvelles taxes douanières américaines sur 200 milliards de dollars de biens chinois qui alimente les craintes d'une intensification de la guerre commerciale entre les deux grandes puissances.

Les valeurs bancaires ont fini en haut du tableau.

Commerzbank a progressé de 1,63% à 8,23 euros, la veille de sa très probable sortie de l'indice Dax, selon une décision attendue de l'opérateur Deutsche Börse (-0,34% à 118,85 euros).

Deutsche Bank a pris 0,64% à 9,84 euros, alors que le titre a été évincé comme attendu lundi soir de l'indice des valeurs de la zone euro Eurostoxx 50, a appris l'AFP mardi matin auprès d'un analyste financier.

Les valeurs automobiles ont terminé en baisse, plombées par la conflit commercial.

Daimler a perdu 1,45% à 54,20 euros, Volkswagen 1,26% à 136,20 et BMW 1,10% à 81,88 euros.

Finalement, Munich Re a reculé de 0,32% à 185,95 euros. Le réassureur munichois a annoncé mardi l'acquisition de Relayr, une entreprise technologique américaine, pour 300 millions de dollars, en vue de développer des activités liées à l'Internet des objets, un sujet "disruptif" pour le monde de l'assurance et de la réassurance, indique le groupe dans un communiqué.

ys/tes