Francfort: le Dax porté par l'accord sur le Brexit (+1,19%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait lundi en hausse, le Dax gagnant 1,19%, encouragée par l'accord scellé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni au sujet du Brexit.

Vers 08H40 GMT, l'indice vedette progressait de 132,89 points, à 11.325,58 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 1,03% à 23.448,77 points.

"Une avancée sur le Brexit et des impulsions positives venant des marchés asiatiques" tirent la Bourse de Francfort, note Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Après des mois de négociations, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont scellé leur divorce dimanche, en mettant en garde les députés britanniques qu'il n'était plus question de modifier cet accord négocié dans la douleur.

Theresa May réunit lundi matin son cabinet, puis doit s'employer à convaincre avant Noël son pays et le Parlement d'avoir trouvé le "meilleur accord possible".

Un rejet de l'accord serait "un retour à la case départ" qui "ouvrirait la porte à plus de divisions et d'incertitude", avertira-t-elle, selon des extraits de son discours diffusés à l'avance.

Cependant, "les incertitudes persistent, notamment la baisse des valeurs technologiques et l'ensemble des risques géopolitiques", commente M. Cutkovic, indiquant que "d'un point de vue technique, la perspective pour le Dax reste négative".

"L'évolution des marchés ces prochaines semaines dépendra fortement" de l'issue d'une rencontre entre Donald Trump et le précisent chinois Xi Jinping lors du G20, estiment les analystes de DekaBank.

Wang Shouwen, vice-ministre du Commerce, a dit vendredi espérer que les discussions prévues permettront de résoudre le différend commercial qui empoisonne leurs relations.

Les investisseurs garderont aussi un oeil sur le conflit autour du budget italien, et scruteront dès 09H00 GMT le baromètre Ifo du moral des entrepreneurs allemands pour le mois de novembre.

Les analystes sondées par Factset s'attendent à un léger recul à 102,4 points, contre 102,8 points en octobre.

Du côté des valeurs, Lufthansa prenait la tête du Dax (+3,59% à 21,66 euros). La compagnie aérienne allemande profite toujours d'une baisse du prix du pétrole. Le groupe était également porté par une note favorable des analystes de Kepler, recommandant le titre à l'achat avec un cours cible de 23,50 euros.

Allianz s'appréciait de 2,75% à 189,46 euros. L'assureur a reçu l'autorisation de créer une branche en Chine sans partenaire local, selon le quotidien allemand Handelsblatt.

Covestro (+2,77% à 48,94 euros) profitait d'une note favorable des analystes de Goldman Sachs, passant d'une recommandation de vente à une appréciation neutre du titre.

