Francfort: le Dax sans impulsion (+0,12%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a ouvert mercredi en petite hausse, le Dax gagnant 0,12%, dans un marché prudent après la nouvelle salve de tarifs douaniers entre Pékin et Washington.

L'indice vedette évoluait vers 07H30 GMT en progression de 14,66 points, à 12.172,33 points. Le MDax des valeurs moyennes reculait de 0,01% à 26.246,98 points dans les premiers échanges.

"Les investisseurs sont plus optimistes et s'attendent à ce que la Chine et les Etats-Unis règlent leurs différends", commente Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Mais "il est trop tôt pour clore ce dossier" en raison des hostilités persistantes entre les deux pays, ajoute l'expert.

Moins de 24 heures après l'annonce par la Maison Blanche de la mise en place de taxes sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires, Pékin, qui a jugé "incertaine" une reprise des négociations, a imposé des droits de douane pour 60 milliards de dollars de biens américains importés.

Dans la foulée, Donald Trump a alors accusé la Chine d'essayer d'influencer les élections américaines par ses sanctions commerciales.

Les nouveaux tarifs douaniers américains prendront effet le 24 septembre et s'élèveront à hauteur de 10% jusqu'à la fin de l'année. Le 1er janvier, ils seront portés à 25%.

Des droits punitifs adoptés en juillet et août ciblaient déjà des biens chinois représentant 50 milliards de dollars d'importations annuelles aux Etats-Unis.

Du côté des valeurs allemandes, Commerzbank profitait (+2,65% à 9,18 euros) d'une note favorable des analystes de RBC, qui ont relevé le cours cible du titre de 9,50 à 11 euros.

Les valeurs automobiles, pourtant très menacées par une escalade des tensions commerciales, évoluait en hausse: Volkswagen prenait 1,43% à 150,36 euros, Daimler 0,84% à 56,24 euros, et BMW 0,28% à 82,90 euros.

L'éditeur de progiciels et spécialiste du cloud SAP restait sous pression (-0,50% à 102,68 euros) en raison des difficultés de son concurrent américain Oracle.

Au sein du MDax des valeurs moyennes, Ceconomy était en recul de 5,99% à 6,30 euros après avoir perdu 9% à l'ouverture. La maison mère des enseignes d'électroménager Media Markt et Saturn a revu à la baisse ses objectifs pour 2018 en raison de ventes décevantes en Allemagne cet été.

Le groupe, qui prévoyait jusque-là une hausse de son résultat opérationnel, s'attend désormais à un recul de son EBIT, qui devrait ressortir entre 460 et 490 millions d'euros cette année, contre 494 millions d'euros en 2017.

