Francfort: le Dax suit Wall Street, plie sous des prises de bénéfices (-1,40%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini jeudi en baisse, le Dax cédant 1,40% dans le sillage de Wall Street et sous l'effet de prises de bénéfices.

L'indice vedette a reculé de 185,66 points à 13.057,77 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté lâché 2,41% à 27.222,64 points.

La place Francfortoise a ouvert en hausse, tirée par la perspective de vastes mesures de soutien à l'économie, notamment en France, puis elle s'est enfoncée dans l'après-midi alors que les principaux indices américains ont ouvert en baisse.

"Des prises de bénéfices ont poussé le Dax dans le rouge", ce qui "n'est pas surprenant étant donné la forte hausse" récente, note l'analyste indépendant Timo Emden.

D'autant plus que "le Dax suit les indices américains comme un brave chien" et "les investisseurs retournent à la case départ et doivent pour le moment enterrer leur rêve d'un nouveau record absolu", ajoute-t-il.

- SIEMENS HEALTHINEERS (-5,06% à 36,38 euros): la branche médicale du conglomérat SIEMENS (-1,91% à 116,84 euros) a bouclé mercredi soir une augmentation de capital, les actions placées à un prix inférieur de 5% au cours de clôture ayant rapporté un total de 2,7 milliards d'euros. Cette manne servira à financer une partie du rachat pour 16,4 milliards de dollars du spécialiste américain de la cancérothérapie Varian.

- DELIVERY HERO (-7,90% à 87,20 euros): très scrutée depuis sa récente arrivée au Dax, la société de livraison de repas a terminé en bas du tableau.

ys/oaa/dga