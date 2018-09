Francfort: le Dax toujours plombé par les tensions commerciales (-0,20%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait lundi en baisse, le Dax cédant 0,20%, dans un marché toujours sous pression après un regain des tensions commerciales internationales.

Vers 07H25 GMT, l'indice vedette reculait de 24,66 points, à 12.339,40 points. Le MDax des valeurs moyennes était en baisse de 0,02% à 12.894,95 points.

Au delà du conflit entre les Etats-Unis et la Chine, les menaces du président américain Donald Trump de taxer les importations en provenance de l'UE est "une plus grande source d'inquiétude pour les investisseurs européens", commente Milan Cutkovic.

Selon une analyse du gouvernement allemand publiée par le quotidien économique Handelsblatt, l'effet négatif de taxes de 25% sur les importations d'automobiles serait "entre cinq et sept milliards d'euros, ou de l'ordre de 0,2% du PIB".

"En plus des incertitudes sur le commerce, il y a des risques politiques", rappelle M. Cutkovic, évoquant notamment les craintes grandissantes d'une absence d'accord dans les négociations sur le Brexit.

Les négociations entre Londres et l'exécutif européen n'avancent guère actuellement, et le risque d'un Brexit dur sans accord se profile, en raison de divergences portant notamment sur les futures relations commerciales des deux blocs, mais aussi sur la question de la frontière irlandaise.

Le directeur général de l'une des plus vieilles banques britanniques, la Royal Bank of Scotland (RBS), a déclaré dimanche que son établissement se préparait "malheureusement, pour le pire" et mettait en place un établissement destiné à ses clients européens à Amsterdam, aux Pays-Bas, où elle a déployé 150 employés.

Du côté des valeurs, les commentaires négatifs de M. Trump envers l'Union européenne et la Chine pesaient sur le secteur automobile.

Volkswagen était en bas du tableau, cédant -1,46% à 138,78 euros.

BMW reculait de 0,59% à 82,92 euros. Le groupe bavarois pourrait payer 10 millions d'euros pour mettre un terme aux enquêtes dont il fait l'objet dans le cadre du scandale des moteurs truqués Diesel, selon le quotidien Süddeutsche Zeitung.

Daimler, reculait également de 0,59% à 55,37 euros.

Les valeurs défensives se retrouvaient en haut du tableau, notamment le réassureur Munich Re (+0,43% à 186,60 euros), Allianz (+0,32% à 184,22 euros), ou encore Deutsche Börse (+0,25% à 119,30).

Deutsche Bank prenait 0,19% à 9,72 euros. La première banque allemande devrait sortir du Stoxx 50, dans le cadre de la révision de l'indice des grandes valeurs européennes annoncée par l'opérateur boursier Deutsche Börse ce soir vers 20H00 GMT.

