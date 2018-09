Francfort: les incertitudes sur l'Italie plombent le Dax (-1,52%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini vendredi en baisse, le Dax cédant 1,52%, dans un marché plombé par la perspective d'un déficit public italien accru.

L'indice vedette a reculé de 188,86 points pour finir à 12.246,73 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté cédé 0,58%, à 25.997,86 points.

Comme ailleurs en Europe, la place Francfortoise était tirée vers le bas par les valeurs bancaires, elles-mêmes affectées par les annonces autour du Budget italien.

Au sein du Dax, Deutsche Bank a ainsi fini en bas du tableau, en baisse de 3,76% à 9,83 euros.

Au MDax, la deuxième banque allemande Commerzbank a reculé de 4,79% à 8,98 euros.

La coalition populiste au pouvoir en Italie s'est mis d'accord sur un déficit public à 2,4%, largement plus que ce que prévoyait le précédent exécutif.

Au terme d'un long bras de fer avec le ministre modéré des Finances, Giovanni Tria, qui plaidait pour un déficit à 1,6% pour éviter toute tension, le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite) ont obtenu gain de cause, parvenant à imposer 2,4% en 2019, 2020 et 2021.

Ce projet de budget fait sans surprise grincer des dents à Bruxelles, alors que l'Italie ploie sous une dette de 2.300 milliards d'euros.

Les craintes autour de l'Italie ont relégué au second plan la publication des chiffres du chômage en Allemagne pour le mois de septembre.

Le taux de chômage en Allemagne a reculé de 0,1 point en septembre, à 5,1%, soit son plus bas niveau depuis la réunification du pays en 1990.

En données brutes, moins représentatives d'une tendance de fond mais qui servent de référence dans le débat public, le nombre de chômeurs a baissé de 94.500 sur un mois et a décru de 192.400 sur un an.

Du côté des autres valeurs, l'assureur Allianz a fini en recul de 2,78% à 192,00 et l'énergéticien RWE de 2,39% à 21,55 euros.

Le secteur automobile a terminé en baisse également, alors que le gouvernement et les constructeurs s'efforçaient vendredi de régler le dossier des réparations de vieux véhicules diesel plus polluants qu'annoncé.

Daimler a baissé de 2,23% à 54,35 euros, BMW de 1,63% à 77,71 euros et Volkswagen de 1,47% à 151,60 euros.

Seul deux titres ont fini dans le vert: Vonovia (+0,48% à 42,08 euros) et Merck (+0,14% à 89,00).

