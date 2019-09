Bourse de Francfort : Francfort manque de jus en pensant au pétrole (-0,21%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mardi en baisse, le Dax reculant de 0,21%, dans un marché redevenu prudent après les attaques du week-end affectant le coeur de l'industrie pétrolière et attendant la réunion de la Réserve fédérale américaine.

Vers 07H15 GMT, l'indice vedette reculait de 25,40 points, à 12.354,87 points. Le MDax des valeurs moyennes était en baisse de 0,52% à 25.841,49 points.

"Le grand crash (boursier) ne s'est certes pas produit après les attaques de drones au coeur de l'industrie pétrolière, mais les tensions géopolitiques au Moyen-Orient sont loin d'avoir disparu dans la tête des investisseurs", note Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Par ailleurs, après la Banque centrale européenne qui a soutenu les marchés boursiers en suggérant que ses taux d'intérêt pourraient encore baisser, "les investisseurs s'attendent maintenant à quelque chose de similaire de la part de la Réserve fédérale américaine" qui se réunit mercredi, ajoute l'analyste.

Côté indicateurs, le baromètre de l'institut allemand ZEW pour le mois de septembre est attendu en rebond après s'être effondré en août sur fond de craintes d'un ralentissement mondial, le sentiment des investisseurs européens "s'étant quelque peu rétabli" depuis, selon Unicredit.

L'activité manufacturière américaine au mois d'août sera, elle, publiée dans l'après-midi.

HENKEL (+0,67% à 93,58 euros) VONOVIA (+0,62% à 42,28 euros) et MERCK KGaA (+0,36% à 99,86 euros) témoignent du retour en grâce des valeurs défensives, réputées moins dépendantes des aléas de la conjoncture.

THYSSENKRUPP (-0,23% à 12,86 euros): outre le finlandais Kone et le japonais Hitachi, un consortium international d'investisseurs regroupant l'américain Advent International, le britannique Cinven et celui souverain d'Abu Dhabi seraient intéressés par la division ascenseurs du groupe de Essen, dont la valorisation approche 20 milliards de dollars (18,2 milliards d'euros), selon le Financial Times.

DEUTSCHE BANK (-0,72% à 7,44 euros): le patron de la première banque allemande, Christian Sewing, assure que son établissement "n'aura pas besoin d'une augmentation de capital" si le ménage en cours dans ses portefeuilles d'actifs se déroule comme prévu, a-t-il déclaré au quotidien régional Rheinische Post.

jpl/jul