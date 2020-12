Bourse de Francfort : Francfort marque une pause, freinée par l'euro fort (Dax -0,46%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mercredi en baisse, le Dax cédant 0,46%, freinée par la hausse de l'euro dans un contexte toujours incertain avec la pandémie de coronavirus.

Vers 08H29 GMT, l'indice vedette reculait de 62,22 points, à 13.320,08 points. Le MDax des valeurs moyennes lâchait de son côté 0,19%, à 29.296,35 points.

"L'appréciation de l'euro remplace la pandémie en tant que frein pour une hausse vers un record" du Dax, note Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

L'euro a grimpé mardi à son plus haut niveau en un an et demi face au dollar, valeur refuge affaiblie par l'optimisme qui règne sur les marchés et les mesures d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

- ALLIANZ (-0,57% à 198,84 euros): l'assureur a annoncé dans la nuit l'acquisition pour 725 dollars australiens (444 millions d'euros) des activités d'assurance de Westpac en Australie. Les deux groupes ont également conclu un accord qui permet à l'Allemand de distribuer pendant 20 ans ses produits aux clients de Westpac. La transaction devrait être bouclée mi-2021, sous réserve de l'autorisation par les autorités de la concurrence, selon un communiqué.

- VOLKSWAGEN (-2,08% à 144,30 euros): une réunion de la présidence du conseil de surveillance du constructeur mardi soir n'a pas abouti à une décision concernant la prolongation anticipée du contrat du patron Herbert Diess, selon la presse, sur fond de conflit entre le président du directoire et les puissants représentants des salariés à propos de nominations à des postes de direction.

