Bourse de Francfort : Francfort monte légèrement avant la Fed (Dax +0,26%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mardi en hausse, le Dax gagnant 0,26%, dans un marché attendant l'issue d'une réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) et surveillant le dossier du Brexit.

Vers 08H43 GMT, l'indice vedette progressait de 30,46 points, à 11.687,52 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,19% à 25.267,30 points.

La Fed l'a dit et répété: elle va désormais être "patiente" avant d'agir sur les taux. Et les données économiques mitigées de ces dernières semaines ne devraient pas changer son attitude lors de sa réunion de politique monétaire mardi et mercredi.

Un des indicateurs clé qui invite la Fed à la pause est l'atonie de l'inflation. Celle-ci a marqué le pas sur un an en février à 1,5%, loin de la cible des 2% que la Fed juge saine pour l'économie.

"Il y a un léger optimisme avant la réunion", observe Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

"Le président (Jerome) Powell devrait laisser entrevoir qu'il n'y aura qu'une augmentation des taux cette année" ce qui "devrait soutenir les marchés", ajoute-t-il.

Les opérateurs suivront également les développements autour du Brexit.

Le président de la Chambre des communes a écarté lundi un nouveau vote sur l'accord de Brexit si le gouvernement britannique le représente inchangé, à onze jours de la date théorique de sortie.

"Comme la majorité veut éviter un Brexit sans accord, un report de la date de sortie est quasiment garanti", analyse M. Cutkovic.

"Mais ceci veut également dire que les investisseurs doivent se préparer à encore plus de semaines d'incertitudes", note-t-il.

Du côté des valeurs, Deutsche Bank retombait (-2,52% à 7,94 euros) après avoir été dopé la veille par l'officialisation de négociations d'une fusion avec Commerzbank (-2,26% à 7,49 euros, au MDax).

Thyssenkrupp souffrait également des prises de bénéfice (-0,70% à 12,83 euros). Lundi, le groupe industriel a fini en hausse de près de 3% après avoir annoncé la formation d'une co-entreprise avec un groupe égyptien pour créer un complexe de production d'engrais.

A l'inverse, BMW prenait 0,38% à 74,45 euros la veille de sa conférence de presse annuelle au cours de laquelle le constructeur doit détailler ses attentes pour l'année en cours. En 2018, le bénéfice net du groupe a reculé de 17%, plombé par les investissements, les effets des normes WLTP et des guerres commerciales, sur fond d'un léger recul du chiffre d'affaires.

