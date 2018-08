Bourse de Francfort : Francfort orientée à la hausse en pleine saison des résultats ( Dax +0,53%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mardi en hausse, le Dax gagnant 0,53%, sur fond de tensions politiques internationales tandis que la séance reste marquée par la saison des résultats d'entreprises.

Vers 07H25 GMT, l'indice vedette progressait de 66,75 points, à 12.664,96 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,25% à 26.958,49 points.

En plus de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi que les tensions entre Washington et l'Union européenne, la politique internationale américaine continue de dominer l'actualité.

L'administration Trump a rétabli mardi unilatéralement de sévères sanctions économiques contre l'Iran, qui avaient été levées après l'accord historique sur le nucléaire conclu en 2015 avec les grandes puissances et dénoncé en mai par le président américain.

La première vague de sanctions américaines, qui a pris effet mardi à 04H01 GMT, vise les transactions financières et les importations de matières premières, ainsi que le secteur automobile et l'aviation commerciale.

Les investisseurs Francfortois scrutent ce matin deux indicateurs économiques allemands sur le commerce et la production industrielle.

D'un côté, l'excédent commercial en juin est ressorti à 19,3 milliards d'euros, freiné sur un mois par les importations en hausse. De l'autre, La production industrielle allemande a légèrement reculé en juin, de 0,9% sur un mois après un rebond de 2,4% en mai.

Du côté des valeurs, la saison des résultats continue d'occuper les esprits.

Commerzbank évoluait en baisse de 3,83% à 8,60 euros. La deuxième banque allemande a dévoilé mardi un bénéfice net au deuxième trimestre supérieur aux attentes mais a revu légèrement à la hausse son objectif de charges pour l'année.

Deutsche Post avançait de 1,12% à 29,88 à euros. Le groupe allemand de courrier et de logistique a accusé un recul de son résultat net au deuxième trimestre en raison de dépenses de restructuration, mais a fait bien mieux que les attentes d'analystes.

Linde rebondissait (+1,16% à 196,75 euros) après avoir fini en baisse de plus de 7% la veille.

Le fabricant de gaz industriels avait été sanctionné en Bourse après avoir prévenu dimanche que de nouvelles exigences des autorités américaines de la concurrence pourraient faire dérailler sa méga-fusion projetée avec l'américain Praxair.

Le secteur automobile était recherché: Daimler prenait 1,18% à 58,94 euros, Volkswagen avançait de 0,99% à 146,92 euros et BMW prenait 0,92% à 84,28 euros.

Mercredi sont attendus les résultats de Munich Re (+0,16% à n188,25 euros) et de Eon (-0,01% à 9,62 euros), et jeudi ceux de Thyssenkrupp (+0,28% à 21,73 euros), Adidas (+0,50% à 189,15 euros) et Deutsche Telekom (-0,42% à 14,18 euros).

