Francfort ouvre en baisse, inquiète des tensions internationales (Dax:-1,12%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a ouvert en baisse mardi, le Dax perdant 1,12%, sur un marché inquiet du regain des tensions sino-américaines, et de l'accélération de la pandémie de coronavirus sur le continent américain.

A 7h07 GMT, l'indice vedette perdait 143,0 points à 12.656,95 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes chutait de 0,78% à 26.774,93 points.

Les tensions entre Pékin et Washington pèsent sur les marchés, alors que le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a averti lundi que son pays considérait "illégales" les revendications territoriales de Pékin en mer de Chine méridionale.

Sur le front de la pandémie de coronavirus, "de nombreux investisseurs s'inquiètent de la tendance aux États-Unis", commente Milan Cutcovic, expert pour AxiTrader.

Selon un comptage de l'AFP, plus de 13 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement recensés sur la planète, dont plus de la moitié aux États-Unis et en Amérique latine et aux Caraïbes.

Aux États-Unis, la Californie a ordonné lundi un retour à la fermeture de certains commerces et lieux publics face à la progression persistante du Covid-19 dans sa population.

Côté indicateur, le taux d'inflation en Allemagne est remonté en juin, atteignant 0,9% sur un an, selon des chiffres définitifs publiés mardi, deux jours avant la réunion de politique monétaire de la BCE.

Après avoir gonflé début juin de 600 milliards d'euros son programme d'urgence de rachat d'obligations PEPP, déjà doté de 750 milliards, la BCE devrait privilégier jeudi le statu quo avant la pause estivale, selon la plupart des analystes.

Les marchés devraient être attentifs à la publication, dans la matinée, de l'indice ZEW du moral des investisseurs, attendu en légère hausse de 1,6 points, par le fournisseur de services financiers Factset.

Les VALEURS AUTOMOBILES ouvrent en ordre dispersé, à l'image de DAIMLER (-0,79% à 36,99 euros), BMW (-0,78% à 58,34 euros) et VOLKSWAGEN (+0,14% à 139,50 euros).

CONTINENTAL (-0,09% à 87,02 euros): Le groupe équipementier automobile allemand tient ce mardi son assemblée générale des actionnaires en ligne.

