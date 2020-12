Francfort ouvre en faible hausse (Dax:+0,15%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a ouvert en faible hausse mardi, le Dax prenant 0,15%, sur un marché en attente de la réunion de la Banque centrale américaine (Fed), et inquiet de la persistance de la crise sanitaire liée au Covid-19.

A 8h15 GMT, l'indice vedette prenait 19,29 points à 13.242,45 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes perdait 0,14% à 29.686,26 points.

"Les yeux des investisseurs devraient se tourner de plus en plus vers la réunion de la Fed, à Washington", commente Milan Cutkovic, analyste pour Axi.

La Banque centrale américaine (Fed) donnera mercredi ses prévisions pour l'économie américaine, et pourrait agir sur les marchés obligataires pour éviter une hausse des taux à long terme, afin de venir à la rescousse d'une économie à la peine.

Les nouvelles restrictions imposées dans plusieurs pays et villes dans le monde contre la pandémie de Covid-19 appellent par ailleurs les investisseurs à la prudence.

L'Allemagne ferme ses commerces non essentiels et ses écoles mercredi, pour lutter contre une forte hausse des infections dans le pays.

En Angleterre, Londres et certaines régions du sud-est s'apprêtent à passer sous le plus haut niveau d'alerte en raison d'une poussée de la circulation du nouveau coronavirus, quelques jours après l'allégement des mesures.

Et à New York, aux États-Unis, le maire de New York, Bill de Blasio, a laissé entendre qu'une fermeture totale de la ville, similaire à celle du mois de mars, n'était pas à exclure pour contenir la propagation du Covid-19.

VOLKSWAGEN (+2,65% à 143,38 euros) : le conseil de surveillance a scellé lundi un compromis pour sortir du conflit interne avec le patron Herbert Diess auquel il a affiché son soutien, après un bras de fer sur les postes clés et la stratégie du premier constructeur automobile mondial.

ADIDAS (+0,63% à 289,30 euros) : l'équipementier sportif allemand a déclaré lundi qu'une vente de Reebok, sa filiale américaine en difficulté, figurait parmi les options envisagées pour l'avenir de cette marque.

fcz/sl