Francfort ouvre en hausse (Dax:+0,64%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a ouvert en hausse vendredi, le Dax prenant 0,64%, sur un marché faisant le pari de la reprise économique, malgré les craintes de seconde vague de coronavirus.

A 7h16 GMT, l'indice vedette prenait 78,48 points à 12.256,35 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes grimpait de 0,30% à 25.956,89 points.

"L'horizon s'éclaircit de nouveau pour les marchés. Mais la question de savoir quand l'économie réelle repartira se pose toujours", estime Andreas Lipkow, analyste pour Comdirect.

Le déconfinement des économies européennes de ces dernière semaines donne de l'espoir aux investisseurs, qui tablent sur une reprise rapide de l'activité.

Mais les risques de seconde vague sont de plus en plus pris au sérieux, alors que la pandémie regagne en ampleur dans une immense partie des Etats-Unis, et s'accroît en Amérique latine, notamment au Mexique et au Brésil.

En Europe, pour la "première fois depuis des mois", le nombre de cas hebdomadaires de Covid-19 a augmenté, notamment dans onze pays, a prévenu l'Organisation mondiale de la santé (OMS), alertant sur la capacité des systèmes de santé à affronter ce rebond.

WIRECARD (-39,15% à 2,15 euros) : le spécialiste des paiements en ligne, embourbé dans les conséquences d'une vaste fraude financière, continue son plongeon, après que le gouvernement allemand a dénoncé jeudi un "scandale sans équivalent dans le monde de la finance". L'entreprise a annoncé un dépôt de bilan.

LUFTHANSA (-0,50% à 9,55 euros) : le premier groupe de transport aérien européen a reçu jeudi l'aval pour un plan de sauvetage de 9 milliards d'euros, qui lui évite la cessation de paiement face au coronavirus et va voir l'Etat allemand revenir à son capital. Réunis en assemblée générale, les actionnaires ont très largement approuvé le projet à plus de 98% des voix. Une majorité des deux-tiers était requise.

