Francfort ouvre en légère baisse (Dax:-0,09%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a ouvert en légère baisse mardi, le Dax perdant 0,09%, sur un marché prudent, craignant de plus en plus l'arrivée d'une seconde vague de coronavirus, alors que les mesures de confinement sont levées partout en Europe.

A 7h12 GMT, l'indice vedette perdait 9,98 points à 10.815,01 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes était stable, de -0,03% à 23.858,47 points.

"La montée des chiffres d'infection", notamment dans des pays "ayant partiellement levé les restrictions", font monter "les craintes de seconde vague", pour les marchés, commente Milan Cutcovic, analyste chez AxiTrader.

Des dizaines de millions de Français et d'Espagnols ont commencé lundi à retrouver une partie de leur liberté de mouvement mais la crainte d'une deuxième vague de la pandémie, contre laquelle l'OMS a mis en garde, reste entière.

En Corée du Sud, où l'épidémie avait été jugulée, la capitale, Séoul, a ordonné des fermetures de bars et discothèques après une résurgence de la maladie Covid-19. 35 nouveaux cas ont été recensés lundi.

En Allemagne, le seuil critique de 50 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants a été franchi dans trois cantons.

ALLIANZ (-2,71% à 152,08 euros): L'assureur allemand a publié mardi un bénéfice au premier trimestre en baisse de 28,9% à 1,4 milliard d'euros, ayant subi l'impact de catastrophes naturelles et de la pandémie du coronavirus.

THYSSENKRUPP (-6,45% à 4,54 euros): Le conglomérat allemand a annoncé mardi une perte nette de 946 millions d'euros au deuxième trimestre de son exercice décalé 2019/2020, et a "débloqué" une ligne de crédit de "plus d'un milliard d'euros" auprès de la banque publique allemand KFW et d'"un consortium de plusieurs autres banques".

fcz/etr