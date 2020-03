Francfort panse ses plaies (Dax:+1,52%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait en hausse mardi, le Dax se reprenant de 1,52% à la faveur d'un rebond des cours du pétrole et d'espoirs de relance budgétaire, après un lundi noir sur fond de guerre des prix du brut et de crise du coronavirus.

A 08H25 GMT, l'indice vedette avançait de 161,6 points à 10.786,50 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes prenait 1,42% à 23.420,38 points.

Les investisseurs "espèrent que les gouvernements et les banques centrales feront tout ce qui est en leur pouvoir pour atténuer les effets économiques négatifs du virus Corona", note Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Toutefois, la baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine dernière n'ayant pas empêché l'accès de panique de lundi, cela pourrait "servir de leçon pour de nombreuses banques centrales", commente Jochen Stanlz, analyste chez CMC Markets.

Tous les regards sont tournés vers la BCE pour qu'elle adopte jeudi un lot de mesures de soutien. L'institution a par ailleurs signalé mardi soir qu'un de ses agents avait été diagnostiqué au coronavirus, une centaine de ses collègues devant désormais travailler à leur domicile.

- DEUTSCHE POST (+4,84% à 23,72 euros) : le géant du courrier et de la logistique a publié un bénéfice net en hausse de 26% à 2,6 milliards d'euros pour 2019 et proposé un dividende en hausse de 10% sur un an, à 1,25 euro par action. L'horizon est terni du fait du coronavirus, le groupe ayant déjà indiqué en février qu'il aurait du mal à atteindre son objectif de 5 milliards d'euros d'Ebit cette année.

- INFINEON (+4,65% à 16,55 euros) : le fabricant de puces électroniques avance dans la reprise de son concurrent américain Cypress pour environ 9 milliards d'euros, après le feu vert donné par une autorité américaine surveillant des investissements de l'étranger, a-t-il communiqué mardi.

- LUFTHANSA (+2,71% à 10,82 euros): le cours de la compagnie aérienne reprend de la hauteur après avoir été très chahuté depuis la crise du coronavirus, sur fond de restrictions importantes de ses plans de vols vers plusieurs pays dont la Chine.

- DEUTSCHE BANK (+3,02% à 6,03 euros): la banque reste affectée par les perspectives de baisses de taux et de pertes dans le secteur bancaire du fait du coronavirus. L'établissement a aussi à déplorer un cas de contamination dans un de ses immeubles à Francfort, a appris l'AFP.

jpl/evs