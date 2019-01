Francfort pénalisée après l'avertissement d'Apple (Dax: -0,91%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait jeudi en baisse, le Dax cédant 0,91% après l'annonce par l'américain Apple d'une baisse de ses prévisions de résultats trimestriels en raison du ralentissement économique en Chine.

A 08H20 GMT, l'indice vedette reculait de 96,4 points, à 10.483,77 points et le MDax des valeurs moyennes de 0,97% à 21.490,35 points.

"Les investisseurs qui espéraient un début d'année plus calme après une année boursière agitée en 2018 ont été déçus et vont encore l'être", note Milan Cutkovic, analyste de AxiTrader.

"La volatilité devrait rester à un niveau élevé", ajoute-t-il.

Si l'issue des négociations entre les États-Unis et la Chine dans leur différend commercial préoccupe depuis des mois le marché, les développements économiques en Chine "deviennent de plus en plus une priorité pour les investisseurs", selon l'analyste.

Ce qui est venu nourrir mercredi les craintes : le géant Apple a lancé un rare avertissement en annonçant une baisse de ses prévisions de revenus trimestriels en raison d'un ralentissement de la demande pour ses iPhones et autres produits phares dans les pays émergents, notablement en Chine.

Le ministre allemand de l'Économie, Peter Altmaier, s'est lui montré optimiste quant aux perspectives économiques de l'Allemagne pour 2019. "Les chances sont bonnes que la reprise se poursuive pour la dixième année consécutive", a déclaré le proche d'Angela Merkel dans le quotidien "Passauer Neue Presse".

Les investisseurs prendront par ailleurs connaissance à 09H00 GMT du développement des crédits aux entreprises et ménages en zone euro pour le mois de novembre.

Les valeurs technologiques subissaient le contre-coup de l'annonce pessimiste d'Apple, parmi elles le géant des progiciels SAP, première capitalisation du Dax, qui cédait 2,18% à 85,11 euros.

Le spécialiste des paiements électroniques Wirecard abandonnait 2,45% à 131,65 euros enfin le fabricant de semi-conducteurs et fournisseur d'Apple, Infineon, figurait en queue de liste en perdant 3,25% à 16,83 euros.

Le géant de la pharmacie et de l'agro-chimie Bayer cédait 0,23% à 60,72 euros. Bernstein a pourtant relevé le cours cible de 88 à 90 euros, en estimant que la performance du titre va dépasser celle de ses pairs.

Celui-ci a perdu plus de 40% l'an dernier, pâtissant de la défiance des investisseurs après le coûteux rachat du géant américain des semences Monsanto, qui reste empêtré dans de graves ennuis judiciaires.

Parmi les rares hausses du jour, Lufthansa progressait de 1,01% à 19,98 euros, le titre de la compagnie aérienne profitant d'un nouvel recul des prix du baril de brut

jpl/lth