Francfort poursuit dans le vert (Dax:+0,23%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a ouvert en hausse mercredi, le Dax gagnant 0,23%, sur un marché toujours porté par les espoirs de vaccin contre le Covid-19 et les résultats de l'élection américaine.

A 8H14 GMT, l'indice vedette prenait 29,80 points à 13.192,91 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes gagnait 0,67% à 26.171,99 points.

"L'espoir est de retour sur les marchés", résume Andreas Lipkow, analyste pour Comdirect.

"L'attente d'une autorisation rapide d'un vaccin contre le Covid-19, et l'élection d'un nouveau président américain, stimulent les investisseurs", abonde Timo Emden, analyste indépendant.

L'entreprise américaine Pfizer et sa consoeur allemande BioNTech ont annoncé lundi que leur candidat vaccin était "efficace à 90%" contre le Covid-19, selon l'essai à grande échelle de phase 3 en cours.

Galvanisé, l'indice boursier allemand a depuis gagné 5,71%, revenant à son niveau de février, au début de la pandémie de Covid-19.

Mais la propagation de l'épidémie, toujours extrêmement rapide en Europe et aux Etats-Unis, devrait rester dans les esprits des investisseurs.

CONTINENTAL (-0,28% à 106,75 euros) : l'équipementier automobile allemand a fait état d'une perte nette de 719 millions d'euros, et d'un chiffre d'affaire en baisse de 7,2% sur un an, à 10,3 milliards d'euros, plombé par la pandémie de Covid-19. Toutefois, le groupe enregistre un résultat opérationnel ajusté (EBIT) en hausse, à 832 millions d'euros, porté par les marchés chinois et américains. "Dans un environnement difficile, nous enregistrons des performance satisfaisantes", a commenté le groupe dans un communiqué.

EON (+1,09% à 9,48 euros) : l'énergéticien allemand a fait état d'un résultat net au troisième trimestre en baisse de 0,2 milliard d'euros sur un an, à 1,3 milliard d'euros, plombé par les effets de la pandémie, mais remarque une "amélioration du marché plus rapide qu'attendu".

fcz/sl