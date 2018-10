Bourse de Francfort : Francfort poursuit sa baisse (Dax -1,48%)

revoici complété avec la progression et la valeur du titre de Bayer au 6e paragraphe

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a poursuivi jeudi sa baisse, le Dax cédant 1,48%, dans un marché toujours freiné par les craintes sur l'économie mondiale et les taux d'emprunt américains, au lendemain d'un plongeon de Wall Street.

L'indice vedette a reculé de 173,15 points pour finir à 11.539,35 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté cédé 1,43%, à 23.787,23 points.

"Le plongeon à Wall Street met les marchés boursiers du monde entier sous pression", a commenté Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Mercredi, la Bourse de New York avait retrouvé un parfum d'affolement pas vu depuis le début de l'année, précipitée dans sa chute par une déroute des valeurs technologiques dans un contexte de hausse des taux d'intérêt: le Dow Jones (-3,15%) et le S&P 500 (-3,29%) ont subi leur pire baisse depuis février, et le Nasdaq (-4,08%) sa pire sortie de route depuis deux ans.

Le Dax avait également terminé en baisse de plus de 2%, retrouvant son niveau de février 2017.

Jeudi, la très forte progression du titre de Bayer (+3,08% à 77,32 euros), poids lourd du Dax, a contribué à limiter légèrement les pertes alors que Wall Street évoluait en plus petite baisse.

L'action du géant allemand de la santé et de l'agrochimie était soutenue par l'espoir de révision de la lourde condamnation infligée à sa filiale Monsanto dans le procès du Roundup.

L'indice TecDax, qui avait reculé de plus de 4% la veille, a fini en petite baisse de 0,26% à 2.547,85 points, aidé par la progression spectaculaire de 24,70% à 21,00 euros du fabricant de semi-conducteurs Dialog Semiconductor.

L'entreprise a annoncé jeudi un accord à hauteur de 600 millions d'euros de transfert d'actifs avec Apple, qui reprend notamment 300 employés.

Le timide rebond de Wirecard, coté au Dax et au TecDax, a également soutenu les indices allemands: la fintech, qui avait fini en baisse de 14,20% mercredi, a terminé en hausse de 2,11% à 159,55 euros après une note positive des analystes d'Oddo BHF, relevant la recommandation de "neutre" à "acheter".

L'éditeur de logiciels SAP (-1,65% à 97,08 euros) et le fabricant de semi-conducteurs Infineon (-1,34% à 18,08 euros) ont continué de baisser.

Dans l'automobile, BMW a reculé de 1,39% à 74,30 euros. Le groupe munichois va débourser 3,6 milliards d'euros pour monter de 50 à 75% dans le capital de sa coentreprise en Chine, devenant ainsi le premier constructeur étranger à profiter de l'assouplissement de la réglementation chinoise sur la détention des entreprises automobiles à l'horizon 2022.

Volkswagen a fini en baisse de 2,13% à 140,48 euros et Daimler a cédé 1,68% à 52,70 euros.

ys/bh