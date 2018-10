Bourse de Francfort : Francfort poursuit sa glissade (-0,59%) avant la BCE

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort reculait encore jeudi matin, le Dax cédant 0,59% dans un marché déçu par les premiers résultats d'entreprises et qui n'attend aucun soutien de la Banque centrale européenne.

Vers 07H20 GMT, l'indice vedette se repliait de 66,59 points à 11.125,04 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes abandonnait 0,23% à 23.224,37 points.

La place Francfortoise "poursuit sa descente" automnale et accuse déjà environ 14% de pertes depuis le début de l'année, relève Milan Cutkovic, stratégiste chez AxiTrader.

"Les attentes concernant les résultats d'entreprises du troisième trimestre étaient simplement trop élevées, et les chiffres déçoivent", constate-t-il, une tendance confirmée jeudi matin par les résultats de Daimler.

Pour lui, les espoirs de reprise boursière tirés par la microéconomie "se sont envolés", d'autant que les craintes de fond demeurent: "crise budgétaire italienne, guerre commerciale et risques géopolitiques".

Plus largement, les marchés ne peuvent plus se tourner vers les banques centrales: la Réserve fédérale américaine est en train d'accélérer son cycle de resserrement monétaire et la Banque centrale européenne restreint son soutien à l'économie.

La BCE, qui se réunit ce jeudi, pourrait "se montrer un peu plus prudente" dans son appréciation des risques, estime M. Cutkovic, mais devrait néanmoins confirmer l'arrêt en fin d'année de ses vastes rachats d'actifs.

Les investisseurs "vont devoir s'habituer à un nouvel environnement, peu propice aux actions", et la chute du Dax au seuil symbolique des 11.000 points semble n'être "qu'une question d'heures", pronostique-t-il.

En matière de valeurs, Daimler (-0,07% à 49,97 euros) limite les dégâts malgré le recul de 21% de son bénéfice net au troisième trimestre, inférieur aux attentes des analystes.

Le constructeur avait pris les devants la semaine dernière en révisant à la baisse ses prévisions de bénéfice opérationnel pour la deuxième fois cette année, en raison de "charges supplémentaires" liées au scandale des moteurs diesel truqués.

À l'inverse, Infineon (-2,83% à 15,97 euros), Wirecard (-3,21% à 156,65 euros) et Deutsche Börse (-3,30% à 108,30 euros) pâtissent d'une période défavorable aux valeurs technologiques et aux marchés financiers.

Sur le MDax, Puma (+5,83% à 429 euros) bondit à contre-courant après avoir relevé ses prévisions annuelles, fort d'un troisième trimestre "meilleur qu'attendu".

cfe/dga