Francfort poursuit sa remontée (Dax:+0,58%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort maintenait sa progression jeudi, le Dax gagnant 0,58% dans un marché soulagé de voir le cap des élections américaines de mi-mandat franchi, tandis qu'une nouvelle salve de résultats devait être digérée.

À 08H30 GMT, l'indice vedette gagnait 66,95 points à 11.646,05 points et le MDax des valeurs moyennes grignotait 0,47% à 24.536,12 points.

Les résultats des élections américaines de mi-mandat "n'ont pas réservé de surprises, aussi les investisseurs sont soulagés que l'incertitude entourant ce scrutin soit passée", commente Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Le marché espère maintenant "un climat politique plus clément aux États-Unis", ajoute-t-il. Et sur le plan extérieur, après les mesures protectionnistes annoncées ces derniers mois par le président américain Donald Trump et en partie appliquées, le locataire de la Maison Blanche pourrait désormais "agir avec plus de retenue à cet égard", veut croire M. Cutkovic.

D'un point de vue technique, le fait que le Dax laisse derrière lui la barre des 11.500 points "est un signal positif", selon l'analyste, qui voit le prochain seuil de résistance à 11.800 points.

Du côté des indicateurs, l'Allemagne a enregistré en septembre un excédent commercial de 17,6 milliards d'euros, en retrait par rapport à août, selon les chiffres de Destatis publiés jeudi.

De quoi suggérer la "pire performance trimestrielle" de l'économie allemande au troisième trimestre "depuis le début de 2015", selon Carsten Brzeski, chef économiste chez ING Diba. La première estimation du PIB allemand entre juillet et septembre est attendue mercredi prochain.

Les investisseurs réagissaient dans l'immédiat positivement à la salve de résultats d'entreprises.

Le groupe de matériaux de construction HeidelbergCement bondissait de 5,31% à 63,50 euros, en ayant publié un résultat net trimestriel en hausse sur un an, sur fond de ventes meilleures qu'attendu par les analystes.

Siemens croissait de 0,91% à 103,68 euros. Le conglomérat a annoncé jeudi un bénéfice net stable de 6,12 milliards d'euros pour son exercice décalé 2017/2018 et a rempli ses objectifs annuels, malgré des situations très contrastées selon ses branches et la menace d'un nouveau plan social.

Deutsche Telekom montait de 0,72% à 14,79 euros. Le géant des télécommunications a relevé son objectif d'Ebitda ajusté sur l'année, à 23,6 milliards d'euros au lieu des 23,2 milliards annoncés en début d'année, après un résultat trimestriel soutenu par l'activité de sa filiale américaine T-Mobile.

Cotée sur le MDax, la seconde banque allemande Commerzbank bondissait de 5,03% à 8,78 euros après avoir dévoilé jeudi un bénéfice net au troisième trimestre en fort retrait sur un an, mais moins qu'attendu, et confirmé ses objectifs annuels.

Sur le Dax, sa concurrente Deutsche Bank avançait elle de 1,45% à 9,32 euros.

L'équipementier Continental cédait en revanche 0,80% à 143,05 euros, après un troisième trimestre 2018 en demi-teinte et sa crainte affichée de ne pas réaliser son objectif de ventes annuelles de 44,5 milliards d'euros en raison de risques affleurant encore au quatrième trimestre.

jpl/dga