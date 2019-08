Francfort poussée par les vents d'Asie (Dax:+1,16%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait lundi en hausse (Dax:1,16%), dans la lignée du rebond des places en Asie et malgré une actualité dominée par la crise politique en Italie et les tensions commerciales sino-américaines.

Vers 07H25 GMT, l'indice vedette avançait de 135,1 points, à 11.828,90 points. Le MDax des valeurs moyennes était lui en hausse de 1,38% à 25.703,11 points.

"Les sentiments des investisseurs alternent entre les hauts et des bas. La saison des résultats plutôt mitigée touchant à sa fin, les questions politiques et spéculations sur les taux d'intérêt vont probablement prendre les devants", selon Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

L'Italie entame lundi une semaine décisive pour l'avenir du gouvernement de Giuseppe Conte, à l'agonie depuis que le chef de la Ligue (extrême droite) Matteo Salvini a décrété sa mise à mort jeudi.

Et dans le feuilleton de la guerre commerciale entre Pékin et Washington, Donald Trump a averti que les Etats-Unis n'étaient "pas prêts" à conclure un accord commercial avec la Chine, évoquant même une possible annulation du round de discussions prévues en septembre à Washington.

L'institut munichois IFO a communiqué lundi une chute de l'indicateur du moral des affaires dans le monde, citant "l'intensification du conflit commercial (qui) pèse lourdement sur l'économie mondiale", selon son président Clemens Fuest.

CONTINENTAL (+0,86% à 115,12 euros). Le fournisseur automobile avait admis vendredi avoir vendu depuis des années de nombreux composants électroniques contenant trop de plomb. A la demande du gouvernement du Land de Basse-Saxe, le groupe de Hanovre va travailler à un plan de réduction de la teneur en plomb des composants concernés.

DAIMLER (+0,76% à 42,91 euros) : Le parquet de Stuttgart pourrait imposer une amende pouvant aller jusqu'à un milliard d'euros contre le fabricant automobile suite de l'affaire des émissions truquées de moteurs diesel, écrit l'hebdomadaire Der Spiegel. Daimler n'a pas commenté.

OSRAM (+9,38% à 34,32 euros). Coté sur le MDax, le producteur d'ampoules LED, traversant des difficultés, était convoité après que le fabricant autrichien de semi-conducteurs AMS ait déposé dimanche soir une offre de reprise au prix de 38,50 euros par action. Cette offre vient concurrencer celle des investisseurs financiers, Bain Capital et Carlyle Group, qui repose elle sur un prix de 35 euros par actions et qui a été jugée insuffisante par des investisseurs et représentants d'actionnaires.

jpl/fc