Francfort prend note des exportations chinoises en baisse (Dax: -0,59%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait lundi en baisse, le Dax cédant 0,59%, après l'annonce par la Chine d'un coup de frein sur ses exportations en 2018, ce qui relance l'inquiétude des marchés sur l'impact, déjà bien réel, des tensions commerciales.

Vers 08H20 GMT, l'indice vedette reculait de 63,74 points, à 10.823,72 points. Le MDax des valeurs moyennes était en baisse de 0,58% à 22.536,92 points.

Pour la deuxième année consécutive, l'excédent commercial de la Chine s'est globalement dégonflé en 2018, tout en s'accentuant vis-à-vis des États-Unis, alors même que ces derniers sont déjà excédés par le déséquilibre des échanges bilatéraux.

"C'est la preuve supplémentaire que le différend commercial a non seulement laissé une marque sur les marchés financiers, mais se reflète aussi de plus en plus dans l'économie réelle", note Milan Cutkovic, analyste chez CMC Markets.

Du côté des valeurs, Deutsche Telekom gagnait 0,07% à 14,75 euros. Sa filiale américaine en difficulté T-Systems va vendre son pôle d'ordinateurs centraux ("mainframe") à IBM pour un montant de 860 millions d'euros et le transfert d'environs 400 employés chez IBM, a rapporté dimanche le quotidien économique Handelsblatt.

Deutsche Bank gagnait 0,44% à 7,42 euros. Les spéculations sur la fusion entre la première banque allemande et sa dauphine en difficulté Commerzbank sont relancés. Le responsable du secteur bancaire au sein du syndicat Verdi, Jan Duscheck, estime ce projet "critique", notamment en terme de suppressions d'emplois escomptés.

Continental perdait 0,47% à 125,90 euros. L'équipementier allemand a publié lundi ses prévisions annuelles, annonçant une marge opérationnelle --mesure de rentabilité-- qui devrait se contracter en 2019, en raison de difficultés liés à l'électrification des motorisations automobiles.

Les valeurs cycliques des énergéticiens RWE (+0,50% à 20,23 euros) et EON (+0,59% à 9,06 euros) se retrouvaient en tête d'indice, tout comme Lufthansa (1,13% à 20,03 euros), de nouveau recherché par les investisseurs en quête de bonnes affaires.

dar/jug