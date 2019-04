Bourse de Francfort : Francfort profite de la BCE (Dax +0,47%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mercredi en hausse, le Dax gagnant 0,47%, après la réunion de politique monétaire de la BCE, en attendant un sommet crucial sur le Brexit dans la soirée.

L'indice vedette a gagné 55,34 points sur la séance pour finir à 11.905,91 points. Le MDax des valeurs moyennes a, de son côté, terminé quasiment à l'équilibre (+0,04%), à 25.165,84 points.

La Banque centrale européenne (BCE) a repoussé mercredi toutes ses décisions à plus tard sur fond de trou d'air conjoncturel plus durable que prévu.

Mais en même temps, l'institution Francfortoise "n'a rien dit qui a terni la bonne humeur" des investisseurs, résume Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

La BCE n'a en effet "infléchi ni l'évolution de la politique monétaire" en maintenant ses taux à leur plancher historique au moins jusqu'en fin d'année, "ni son évaluation de la situation économique", résume Florian Hense, de la banque Berenberg.

"La BCE ne restera pas sans agir" si l'inflation reste basse, note M. Stanzl, qui y voit "encore une assurance" qu'elle soutiendra si nécessaire l'économie par davantage de mesures monétaires.

Et si la zone euro reste en proie à de multiples "risques", dont un Brexit sans accord, M. Draghi a dit "garder l'espoir" d'un impact mesuré de la sortie du Royaume-Uni de l'UE.

Les 27 chefs d'Etats et de gouvernements de l'UE se réunissent mercredi à Bruxelles et devraient convenir d'un report du Brexit, assorti de conditions et dont la durée reste toutefois à déterminer, après les multiples rejets de l'accord de sortie négocié avec l'UE défendu par la Première ministre britannique, Theresa May.

L'issue de ce conseil européen sera suivi de près par les opérateurs.

Du côté des valeurs allemandes, les banques ont souffert des commentaires de Mario Draghi laissant entendre que la BCE ne volera pas de sitôt au secours des banques souffrant des taux d'intérêts négatifs.

Deutsche Bank a fini en bas du Dax (-0,73% à 7,24 euros) et au MDax, Commerzbank a reculé de 2,34% à 7,23 euros, alors que les deux instituts étaient en hausse avant la conférence de presse de la BCE.

En haut du tableau: la fintech Wirecard (+1,87% à 109,20 euros), alors que le titre est soumis à une forte volatilité depuis plusieurs semaines, cumulant près de 18% de baisse depuis le début de l'année.

Deutsche Börse a progressé de 0,39% à 115,25 euros. L'opérateur boursier a annoncé mardi soir l'acquisition pour 850 millions d'euros de la société Axioma, un fournisseur de logiciels de gestion de portefeuilles.

