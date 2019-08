Bourse de Francfort : Francfort prudente (Dax +0,09%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait jeudi quasiment à l'équilibre, le Dax gagnant 0,09%, hésitante dans un contexte incertain sur plusieurs fronts, allant du Brexit au commerce international en passant par la conjoncture.

Vers 07H10 GMT, l'indice vedette progressait de 10,06 points, à 11.711,08 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,24% à 25.166,46 points.

"Les investisseurs prennent en compte le scepticisme persistant lié aux perspectives conjoncturelles allemandes", note Andreas Lipkow, analyste chez ComDirekt.

"Il y a actuellement très peu de raisons fondamentales pour investir dans des actions allemandes", ajoute-t-il.

Les opérateurs suivront la situation politique au Royaume-Uni et en Italie, et scruteront les chiffres allemands du chômage (07H55 GMT) et de l'inflation (12H00 GMT, provisoire).

- CONTINENTAL (-0,72% 107,36 euros): l'équipementier baisse après la publication d'une étude du cabinet de conseil Roland Berger, pointant la situation difficile de la branche, notamment en raison d'une "baisse des ventes en Chine qui touche particulièrement les fournisseurs".

- THYSSENKRUPP (-0,38% 10,60 euros): le conglomérat en difficulté pourrait être évincé de l'indice Dax à la prochaine révision prévue début septembre. Selon le quotidien Handelsblatt, MTU Aero Engines ou Deutsche Wohnen sont en lice pour remplacer le groupe historique.

