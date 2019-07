Bourse de Francfort : Francfort prudente (Dax -0,13%) après de mauvais résultats

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mardi en baisse, le Dax cédant 0,13%, après les résultats en berne de deux poids lourds, les yeux toujours rivés vers la Fed et les négociations commerciales sino-américaines.

Vers 07H08 GMT, l'indice vedette reculait de 16,69 points, à 12.400,78 points. Le MDax des valeurs moyennes était en baisse de 0,38% à 26.155,36 points.

"L'activité des marchés actions et obligations devrait être assez limitée avant la réunion de la Fed", qui pourrait annoncer mercredi une baisse des taux d'intérêt, la première en onze ans, jugent dans une note les analystes de DekaBank.

"Les investisseurs font toujours preuve d'une certaine réserve avant les grands rendez-vous de la semaine mais l'ambiance reste en général positive", note Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

- BAYER (-2,58% à 57,80 euros): le groupe chimique et pharmaceutique a confirmé mardi ses objectifs annuels, avertissant cependant qu'ils étaient "de plus en plus ambitieux", après avoir publié un bénéfice net divisé par deux au deuxième trimestre, et indiqué que sa filiale Monsanto fait face à 18.400 requêtes déposées aux Etats-Unis contre l'herbicide au glyphosate.

- LUFTHANSA (-2,84% à 14,69 euros): le géant européen du transport aérien a annoncé un bénéfice net en très forte baisse de 70% au deuxième trimestre, une féroce concurrence en Europe et des coûts plus élevés plombant la profitabilité.

- FRESENIUS (+3,11% à 47,35 euros): le spécialiste allemand de la santé a revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires pour l'année après avoir publié au deuxième trimestre une croissance de 6% de celui-ci ainsi qu'un bénéfice net stable.

- FRESENIUS MEDICAL CARE (-2,52% à 65,70 euros): la filiale spécialisée dans la dialyse, cotée séparément au Dax, a confirmé son objectif mais son bénéfice net a reculé de 74% par rapport à un chiffre de 2018 gonflé par des cessions d'actifs.

- SIEMENS (+0,20% à 101,40 euros): sa division éoliennes SIEMENS GAMESA (côté en Espagne) a vu son bénéfice net doubler à 88 millions d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice décalé, avec des commandes en forte hausse tirées par les projets offshore.

ys/jul