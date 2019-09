Francfort prudente à l'ouverture (Dax:-0,33%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mardi en baisse, le Dax cédant 0,33%, les investisseurs restant prudents avant la reprise de Wall Street, fermée lundi, et sur fond de partie de poker politique au Royaume-Uni.

Vers 07H15 GMT, l'indice vedette reculait de 39,2 points, à 11.914,62 points. Le MDax des valeurs moyennes perdait de son côté 0,23% à 25.650,99 points.

Les événements entourant le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine continuent d'occuper les esprits.

La Chine a annoncé lundi le dépôt d'une plainte à l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), au lendemain de l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains sur des produits chinois.

La réaction américaine ne saurait tarder, selon Andreas Lipkow, analyste chez Comdirect, qui voit "les marchés boursiers à nouveau en alerte Twitter", le réseau social privilégié par le président Donald Trump pour diffuser ses messages politiques.

Du côté des indicateurs, l'indice d'activité manufacturière ISM pour août aux Etats-Unis sera surveillé, en s'étant rapproché ces derniers mois des 50 points, seuil en-deçà duquel l'activité industrielle est considérée en contraction.

DAIMLER (+0,35% à 42,75 euros) bénéficie d'une recommandation à l'achat par la banque UBS, qui a fixé le cours cible du constructeur automobile à 54 euros.

Son rival BMW (+0,03% à 60,55 euros) est reclassé en position "neutre" par UBS avec un abaissement du cours cible de 74 à 62 euros.

THYSSENKRUPP (-1,95% à 10,83 euros). Le groupe d'acier et de technologies a émis avec succès un emprunt obligataire d'un milliard d'euros et d'une durée de 3 ans et demi, versant un coupon annuel d'1,875%, avant qu'il soit très probablement rétrogradé du Dax, selon la révision de l'indice qui sera communiquée mercredi soir.

jpl/nas