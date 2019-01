Bourse de Francfort : Francfort prudente avant le vote sur le Brexit (Dax +0,33%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mardi en hausse, le Dax gagnant 0,33%, après avoir ouvert en nette hausse, prudente dans l'attente du vote britannique sur le Brexit.

L'indice vedette a gagné 35,88 points sur la séance pour finir à 10.891,79 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté pris 0,29%, à 22.637,99 points.

A l'ouverture, le Dax était en hausse de plus de 1% dans un marché revigoré par les promesses chinoises de baisses d'impôt. Mais les incertitudes ont nuancé le tableau, dans un climat boursier principalement animée par les développements macroéconomiques, en attendant l'ouverture de la saison des résultats annuels d'entreprise.

La place Francfortoise s'est montrée prudente au cours de la séance avant le "vote crucial" des députés britanniques sur le Brexit ce soir, alors qu'un rejet de l'accord présenté par la Première ministre Theresa May apparaît "hautement probable", résume UniCredit.

Si la défaite semble certaine, l'inconnue réside dans la suite des événements, une fois le texte rejeté. Le pays entrera alors "en territoire inconnu", a prévenu Mme May, mettant en garde contre une sortie sans accord, voire contre un maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne.

Côté indicateurs, l'Allemagne a dégagé l'an dernier un nouvel excédent budgétaire record et échappé à une "récession technique", bien que sa croissance économique ait décéléré à 1,5% contre 2,2% l'année précédente.

Du côté des valeurs allemandes, Deutsche Post a terminé en bas du tableau (-1,97% à 24,42 euros). Le régulateur allemand du courrier a officiellement notifié mardi le groupe logistique de son intention d'autoriser une augmentation des prix du courrier de 4,8%, moins qu'attendu par l'entreprise. "Si cette régulation se confirme, des mesures supplémentaires de réduction des coûts seront nécessaires pour atteindre les objectifs", a indiqué Deutsche Post dans un communiqué.

Volkswagen a terminé en hausse de 0,65% à 145,06 euros. Le constructeur allemand et l'américain Ford ont annoncé mardi une alliance pour construire ensemble des fourgons, utilitaires et pickups commerciaux afin d'être plus compétitifs.

Deutsche Bank a terminé en hausse de 0,32% à 7,49 euros tandis qu'au sein du MDax, Commerzbank a reculé de 1,28% à 6,19 euros. Le secteur bancaire est sous pression alors que souffle, en Italie, un vent d'inquiétude sur les banques en raison de recommandations plus drastiques de la BCE.

Lufthansa (-1,77% à 19,72 euros) a baissée après une étude défavorable de Deutsche Bank, qui a abaissé sa recommandation à "conserver" avec un objectif de cours de 24,90 euros, sur fond de grèves pour les salaires des personnels de sécurité de plusieurs aéroports, dont Francfort et Munich.

ys/jug