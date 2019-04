Francfort ramollie après la pause de Pâques (Dax: +0,11%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mardi en petite hausse, le Dax gagnant 0,11%, un peu soutenu par l'affaiblissement de l'euro dans un marché atone après la pause prolongée de Pâques.

L'indice vedette a avancé de 13,12 points pour finir à 12.235,51 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté pris 0,71%, à 26.038,47 points.

"L'indice boursier allemand a eu quelques problèmes après Pâques pour retrouver sa vitesse de croisière, mais les investisseurs à la recherche de rendements intéressants ont tout de même répondu présent", note Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

"En outre, la chute de l'euro par rapport au dollar a soutenu la tendance et aidé le DAX à défendre ses gains au-dessus des 12.000 points", ajoute-t-il.

L'euro a lâché du terrain face au dollar à la mi-journée, sans qu'aucun événement ne puisse directement être relié à ce mouvement. Vers 14H00 GMT (16H00 à Paris) l'euro s'échangeait à 1,1214 dollar contre 1,1257 lundi à 21H00 GMT.

Les valeurs défensives, prisées hors actualité macroéconomique, ont terminé en tête: le spécialiste de la dialyse Fresenius a gagné 2,91% à 50,33 euros, le laboratoire Merck 2,37% à 96,00 euros et Fresenius Medical 1,60% à 71,28 euros.

La fintech Wirecard (+2,83% à 123,50 euros) a profité de sa première séance après la levée de l'interdiction des ventes à découvert sur le titre. La mesure avait été instaurée par le régulateur allemand des marchés (Bafin) il y a trois mois.

Deutsche et Commerzbank ont reculé respectivement de 1,61% à 7,66 euros et 2,78% à 7,90 euros. Les deux banques devraient selon toute vraisemblance communiquer sur l'état de leurs pourparlers en vue d'une fusion au plus tard vendredi, jour de la présentation des résultats du premier trimestre de Deutsche Bank.

L'opposition augmente au sein du conseil de surveillance de cette dernière du fait d'un projet "trop complexe" et difficile à mettre en oeuvre avec succès, a relevé mardi le Frankfurter Allgemeine Zeitung.

