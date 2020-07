Bourse de Francfort : Francfort rattrape ses pertes de 2020 (Dax +1,60%)

ajoute évolution annuelle, background, actualise cours

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort, encouragée par l'accord obtenu à Bruxelles sur un plan massif pour relancer l'économie européenne après la crise du coronavirus, a annulé mardi ses pertes de l'année 2020 et n'est plus qu'à quelques centaines de points de son plus haut historique.

Vers 07H55 GMT, l'indice vedette progressait de 1,60%, ou 208,25 points, à 13.255,17 points, soit une hausse de 0,05% depuis le début de l'année. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 1,01% à 27.392,23 points.

"Les plus optimistes sur le parquet se tournent déjà vers le record de près de 13.790 points", atteint en février, ajoute Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

"Les investisseurs ressentent un nouveau goût du risque", note l'analyste indépendant Timo Emden.

Après plusieurs semaines de déroute déclenchée par la propagation du Covid-19, le Dax était tombé sous les 8.500 points en mars. Lundi, le principal baromètre boursier allemand a à nouveau franchi la barre des 13.000 points.

CONTINENTAL (+3,92% à 91,62 euros): l'équipementier automobile a publié lundi soir des résultats préliminaires du deuxième trimestre au dessus des attentes - un chiffre d'affaires de 6,6 milliards d'euros (-40% sur un an) et une marge d'exploitation de -10% - faisant état d'une "amélioration significative de l'activité" au cours de la période. Néanmoins, comme "l'environnement économique reste marqué par une grande incertitude due à la pandémie de coronavirus" le groupe ne donne pas de prévision annuelle, ajoute-t-il dans un communiqué.

ys/sl