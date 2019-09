Bourse de Francfort : Francfort repart timidement dans le vert (+0,15%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait en légère hausse mardi, le Dax grignotant 0,15% dans un marché tentant de repartir de l'avant après un début de semaine assombri par le climat économique.

Vers 07H15 GMT, l'indice vedette avançait de 18,8 points à 12.361,15 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes prenait 0,17% à 25.634,93 points.

Les investisseurs tentaient de se ressaisir après avoir été saisis en début de semaine par de nouvelles craintes d'une récession, après une livraison d'indicateurs maussades pour l'économie européenne.

Cela devrait conforter la Banque centrale européenne d'avoir adopté à la mi-septembre un paquet de mesures de soutien, dont les marchés raffolent.

Mais la publication pour le mois de septembre de l'indice du climat des affaires IFO, attendu en matinée, "risque une fois de plus de décevoir", note Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader, pour qui "les tensions commerciales en cours, les risques politiques et l'affaiblissement de l'économie créent un climat des affaires de plus en plus négatif."

- LUFTHANSA (+0,95% à 14,35 euros), très malmené cette année, est de nouveau recherché après la faillite du groupe de tourisme Thomas Cook, qui met en difficulté sa filiale, la compagnie aérienne allemande Condor. La banque Metzler a par ailleurs relevé sa recommandation sur le titre à "acheter" et relevé le cours cible à 15,50 euros.

- FRESENIUS FMC (+0,80% à 63,28 euros), HEIDELBERGCEMENT (+0,67% à 66,34 euros) et HENKEL (+0,47% à 93,32 euros) se retrouvent en première partie de tableau, bénéficiant de leur statut de valeurs défensives moins sujettes aux aléas de la conjoncture.

- DAIMLER (-0,32% à 46,09 euros) et BMW (-0,06% à 63,96 euros) manquent d'élan dans un contexte commercial toujours compliqué, et VOLKSWAGEN progresse de 0,15% à 156,82 euros.

jpl/alb