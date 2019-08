Francfort respire dans un climat toujours incertain (Dax:+078%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait jeudi en rebond, le Dax gagnant 0,78% dans le sillage des marchés asiatiques et malgré le contexte de tensions commerciales toujours omniprésent.

Vers 07H15 GMT, l'indice vedette progressait de 90,64 points, à 11.740,77 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,80% à 25.326,15 points.

"La Chine envoie des signaux de détente et les marchés respirent", notait en matinée Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Le gouvernement américain a accusé les autorités chinoises de manipuler le yuan cette semaine, ce que Pékin a réfuté.

Mais après un geste mardi de la Banque centrale chinoise pour enrayer la chute de sa devise, ce jeudi, la parité officielle du yuan a de nouveau franchi à la baisse la barre des 7 pour un dollar, pour la première fois depuis 11 ans.

Les intervenants devraient toutefois être soulagés par la progression meilleure qu'attendue des exportations de la Chine qui sont légèrement reparties à la hausse le mois dernier, en dépit du conflit commercial avec les Etats-Unis.

"Les investisseurs vivent actuellement des émotions en montagnes russes. D'un côté, ils espèrent de nouvelles réductions des taux d'intérêt (par les banques centrales), de l'autre, les craintes de récession et d'intensification du différend commercial vont s'accentuant", résume M. Cutkovic.

- THYSSENKRUPP (+2,24% à 10,75 euros). Le groupe axé sur l'acier et les technologies a annoncé jeudi une baisse de ses prévisions annuelles et évoqué de nouvelles cessions, après un trimestre au ralenti, sur fond de fléchissement industriel et hausse des prix des matières premières.

- DEUTSCHE TELEKOM (-0,19% à 14,60 euros). L'opérateur a confirmé jeudi ses objectifs après le quasi-doublement de son bénéfice net au deuxième trimestre, en l'absence de charge exceptionnelle, et grâce à la bonne performance de ses activités américaines.

- ADIDAS (-2,05% à 267,95 euros): l'équipementier sportif allemand a annoncé jeudi une progression de 34% sur un an de son bénéfice net au deuxième trimestre et a confirmé ses objectifs annuels.

- SIEMENS HEALTHINEERS (-0,19% à 36,37 euros sur le MDax), la filiale de technologies médicales de SIEMENS (+0,71% à 89,99 euros), a annoncé jeudi l'acquisition de l'américain Corindus pour 1,1 milliard de dollars (982 millions d'euros) pour se renforcer dans le domaine des interventions vasculaires assistées par robot.

jpl/fc