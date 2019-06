Francfort ressent la secousse technologique (Dax:-0,27%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait en baisse mardi, le Dax cédant 0,27% dans un marché attendant la BCE jeudi et pénalisé par le fort recul du secteur technologique aux États-Unis.

A 07H25 GMT, l'indice vedette reculait de 31,6 points à 11.761,20 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes abandonnait 0,41% à 24.788,90 points.

"Comme dans un manuel d'études, l'indice boursier allemand a rebondi lundi après avoir approché sa moyenne mobile sur 200 jours qui se situe à environ 11.620 points", note Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Mais le marché est reparti dès mardi à la baisse, toujours ankylosé par l'escalade du différend commercial entre Washington et Pékin et accusant le coup après le recul de la Bourse américaine des valeurs technologiques Nasdaq. Le département de la Justice américain a en effet annoncé lundi l'ouverture d'une enquête sur un cartel contre les géants de la tech, entre autres, Alphabet, maison mère de Google, et Facebook.

"Pour les actionnaires de ces sociétés, cela signifie qu'ils doivent se préparer à une longue période d'incertitude", note M. Cutkovic.

Le marché Francfortois concentrera son attention cette semaine sur la réunion de la Banque centrale européenne jeudi, à Vilnius, où l'institution devrait pour l'essentiel détailler les modalités des prochains prêts géants aux banques.

Avant cette réunion, le marché va prendre note mardi de la première estimation de l'inflation en zone euro pour le mois de mai. Le consensus Fractset table sur un net recul à 1.4% après le rebond d'avril, en s'éloignant de l'objectif "proche de 2%" visé par la BCE.

De quoi obliger l'institution à conserver jeudi un cours expansif de sa politique monétaire assortie de taux maintenus au plus bas, favorisant l'investissement dans les marchés actions.

Côté valeurs, les mauvaises nouvelles des Etats-Unis entraînaient les technologiques vers la baisse, à l'image du géant des logiciels SAP (-1,92% à 109,08 euros) et du fabricant de puces Infineon (-1,20% à 14,61 euros), déjà sanctionné la veille après l'annonce d'une offre d'environ 9 milliards d'euros pour racheter l'américain Cypress.

Dans un secteur automobile bien orienté, Volkswagen prenait 0,50% à 139,88 euros. Le groupe automobile tient malgré un environnement boursier instable à mettre en Bourse d'ici la pause estivale ses activités poids lourds réunies dans la filiale Traton. Cela se fera via la cession d'actions existantes et en visant une double cotation sur le parquet Francfortois et à la Bourse Nasdaq à Stockholm, a-t-il communiqué lundi soir.

Deutsche Bank progressait (+0,44% à 6,00 euros) tout en naviguant à son plus bas historique, la quasi-totalité des analystes référencés recommandant toujours de vendre le titre.

jpl/lth