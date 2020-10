Bourse de Francfort : Francfort reste plombée par les incertitudes (-0,18%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mardi en légère baisse, le Dax cédant 0,18% dans un marché peinant à repartir après un lundi sombre et face aux nombreuses incertitudes.

Vers 08H15 GMT, l'indice vedette reculait de 22,35 points, à 12.154,83 points après une ouverture en hausse (+0,24%) et le recul de près de 4% encaissé la veille, à cause du plongeon de sa valeur phare SAP. Le MDax des valeurs moyennes grignotait de son côté 0,02%, à 26.709,12 points.

"L'ambiance dans la salle des marchés reste tendue et le tour de montagnes russes devrait se poursuivre dans les prochains jours en raison des nombreux facteurs d'incertitude", estime Milan Cutkovic, analyste chez Axi.

La nervosité est grande dans la perspective de nouvelles mesures de confinement en Europe, à l'image d'un "lockdown light", un confinement partiel qui pourrait être annoncé mercredi en Allemagne et qui serait susceptible de ralentir l'économie.

Face à un tel scénario, "les investisseurs jettent un nouveau regard inquiet vers les gouvernements et les banques centrales, qui devraient prendre des contre-mesures le plus rapidement possible", ajoute M. Cutkovic.

Les prises de risque sur le marché devraient être aussi limitées avant l'élection présidentielle américaine, dont beaucoup s'attendent à ce que la bataille entre les prétendants Trump et Biden aille jusqu'à la Cour suprême.

- SAP (+0,05% à 97,55 euros) : le titre du fabricant de progiciels a ouvert en hausse de plus de 2% mais reste marqué par sa chute de près de 22% lundi suite à la publication dimanche soir de données financières décevantes pour 2020. Plusieurs analystes de banques recommandent mardi d'acheter le titre tout en abaissant sa valeur cible.

- DEUTSCHE BANK (+0,91% à 8,11 euros) : la banque bénéfice d'une recommandation favorable de Warburg Research à la veille de la publication de ses résultats pour le troisième trimestre.

- COVESTRO (+0,40% à 43,04 euros) : le chimiste de spécialité est redevenu bénéficiaire au troisième trimestre après un deuxième trimestre en perte.

- Les VALEURS AUTOMOBILES, sensibles à la conjoncture, évoluent en bas de tableau avec DAIMLER (-0,91% à 47,53 euros), BMW (-1,00% à 62,58 euros) et VOLKSWAGEN (-1,42% à 133,72 euros).

