Bourse de Francfort : Francfort retombe au plus bas de l'année (Dax -1,58%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mardi en nette baisse, le Dax cédant 1,58% dans un marché emporté par l'aversion au risque et une série de mauvaises nouvelles d'entreprises.

L'indice vedette a reculé de 178,13 points pour finir à 11.066,41 points, son plus bas niveau de l'année en clôture, et porter son recul à plus de 14% depuis janvier.

Le MDax des valeurs moyennes a, de son côté, cédé 1,73%, à 23.003,77 points.

"Les actions sont proposées au rabais, mais personne n'en veut", note Jochen Stanzl, stratégiste chez CMC Markets.

A Wall Street, les valeurs technologique, en particulier sont fortement délaissées et "la tendance à la vente dans ce secteur entraîne les marchés boursiers à la baisse dans le monde entier" ajoute l'analyste.

Le Dax a plongé mardi de jusqu'à -2% en séance, pour frôler le seuil psychologique des 11.000 points, à 11.009,25 points, avant de limiter ses pertes en fin de séance.

"Ce n'est pas le mot de la fin" alors que l'indice qui mesure la volatilité du marché a grimpé à un haut niveau, suggérant encore des séances agitées à venir, conclut l'analyste.

Derrière la valeur défensive Beiersdorf, qui a gagné 0,76% à 92,72 euros, Deutsche Börse a grignoté 0,04% à 111,80 euros, après être monté à 113,50 euros en séance, la forte volatilité sur le marché étant synonyme de bonnes affaires pour l'opérateur de la Bourse.

Côté pertes, Lufthansa a cédé 1,63% à 19,89 euros. Quelques vols d'Eurowings, sa filiale à bas coût, ont été perturbés mardi matin au départ et à destination de son hub allemand, Düsseldorf, en raison d'une grève de personnel de cabine.

Le secteur automobile a reculé après l'arrestation à Tokyo de Carlos Ghosn, patron de l'empire Renault-Nissan, pour des soupçons de dissimulation de revenus.

Volkswagen a perdu 0,65% à 145,76 euros, BMW 0,66% à 73,69 euros et Daimler 1,33% à 49,78 euros.

BASF a reculé de 4,14% à 66,16 euros. Le géant allemand de la chimie a annoncé mardi qu'il comptait augmenter l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) hors éléments exceptionnels en moyenne de 3 à 5% par an d'ici 2030, soit moins que prévu par le marché, selon l'analyste Markus Mayer, de Baader Bank, cité par l'agence DPA.

Le spécialiste de chimie fine Covestro a dégringolé de 15,56% à 47,20 euros, après avoir raboté ses objectifs de résultats sur l'année. L'excédent d'exploitation (Ebitda) doit désormais se situer sous le niveau de 3,44 milliards d'euros atteint en 2017, contre une valeur supérieure attendue auparavant.

Deutsche Bank a perdu 4,80% à 8,15 euros, en tombant à son plus bas historique à 8,05 euros en cours de séance, alors que les investisseurs craignent de voir la banque entraînée par le scandale de blanchiment d'argent autour de l'institut danois Danske Bank.

Wirecard a glissé de 5,81% à 129,60 euros, le prestataire de paiements ayant pourtant exprimé mardi son optimisme pour l'année à venir, ses activités bénéficiant de l'essor du commerce en ligne. Mais les investisseurs ont continué à réaliser leurs bénéfices alors que le titre affiche encore une hausse proche de 40% cette année.

