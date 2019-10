Francfort s'élance, confiante sur le commerce (Dax: +1,05%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait vendredi en nette hausse, le Dax gagnant 1,05%, dans un marché stimulé par les déclarations rassurantes de Donald Trump après la reprise des négociations commerciales avec Pékin.

Vers 07H15 GMT, l'indice vedette progressait de 127,41 points, à 12.291,61 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,25% à 25.388,23 points.

Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il allait rencontrer vendredi le vice-Premier ministre chinois Liu He à la Maison Blanche, tout en semant le doute sur ses intentions: "Ils (les représentants chinois, NDLR) veulent un accord, mais est-ce que j'en ai envie?".

Les investisseurs préfèrent, eux, voir le verre à moitié plein. "Si les marchés se montrent aussi chaleureux, c'est qu'ils espèrent une session rapide de négociation entre les États-Unis et la Chine, et à la clé une possible résolution du conflit commercial", avance Andreas Lipkow, analyste chez Comdirect.

SAP (+7,72% à 113,04%): l'éditeur de progiciel, plus grosse capitalisation du Dax, s'envolait après l'annonce surprise du départ de son PDG depuis 2010, l'américain Bill McDermott. Il est remplacé par un duo formé par l'Américaine Jennifer Morgan et l'Allemand Christian Klein. Selon les chiffres trimestriels dévoilés vendredi, les revenus de SAP ont augmenté de 13% au 3e trimestre par rapport à 2018, pour atteindre 6,8 milliards d'euros, et son résultat net a atteint 1,26 milliard d'euros (+30%).

HUGO BOSS (-11,37% à 39,68 euros): coté sur le MDax, le cours du groupe de prêt-à-porter dégringole suite à une série de notes défavorables d'analystes, après que le groupe a abaissé jeudi soir ses prévisions de ventes annuelles, disant subir les effets des "incertitudes permanentes dans l'économie".

dar/jpl/jul