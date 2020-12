Bourse de Francfort : Francfort sans énergie, l'euro pèse encore (-0,06%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait vendredi en baisse, le Dax cédant 0,06% dans un marché léthargique attendant les chiffres de l'emploi américain pour espérer se redonner de l'élan et toujours freiné par l'euro fort.

Vers 08H06 GMT, l'indice vedette reculait de 7,36 points, à 13.245,50 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,32%, à 29.382,20 points.

"Les marchés boursiers peinent actuellement à prendre de l'élan", note Milan Cutkovic, analyste chez Axi.

L'euphorie suscitée par les succès du développement de vaccins contre le Covid-19 s'est apaisée et les retards de livraison des premiers millions de doses rencontrés, selon le Wall Street Journal, par le duo de l'Américain Pfizer et l'Allemand BioNTech n'arrangent rien.

La vigueur de l'euro crée, elle, "des vents contraires supplémentaires" sur les places européennes, en pouvant pénaliser les valeurs exportatrices allemandes, ajoute l'analyste.

Le marché n'a guère réagi au fait que les commandes passées à l'industrie manufacturière allemande ont accéléré en octobre à 2,9% sur un mois, dépassant pour la première fois de l'année le niveau d'avant la crise liée à la pandémie de Covid-19, selon l'office fédéral des statistiques vendredi.

Dans l'après-midi, les données du marché du travail américain pourraient un peu réveiller les échanges.

- les VALEURS CHIMIQUES sont en retrait, avec COVESTRO (-0,48% à 45,64 euros) et BASF (-0,15% à 60,57 euros.

- Les titres qui ont le plus à gagner d'un prolongement des restrictions liées au Covid-19 occupent, eux, le devant du tableau à l'image du livreur de repas DELIVERY HERO (+0,85% à 100,10 euros) et son concurrent HELLO FRESH (+1,24% à 47,28 euros sur le MDax), ainsi que l'équipementier sportif ADIDAS (+0,18% à 274,30 euros).

- SIEMENS ENERGY (+1,02% à 24,25 euros): la division énergie du conglomérat Siemens qui a fait il y a près de deux mois son entrée en Bourse va prochainement entrer dans l'indice MDax des valeurs moyennes, en remplacement du spécialiste du financement locatif GRENKE (-0,83% à 38,06 euros), en difficultés après des allégations de fraude comptable, a annoncé jeudi soir Deutsche Börse.

jpl/lch