Bourse de Francfort : Francfort sans entrain (+0,34%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait vendredi en hausse, le Dax gagnant 0,34% dans un contexte d'incertitudes liées à la pandémie de Covid-19.

Vers 07H24 GMT, l'indice vedette progressait de 42,42 points, à 12.585,48 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,30%, à 27.269,69 points.

"La situation reste tendue", résume Milan Cutkovic, analyste chez Axi.

"Les contaminations, surtout en Europe et en Allemagne, ne diminuent pas" et "les investisseurs craignent des restrictions supplémentaires pour la vie économique et sociale", explique-t-il.

DAIMLER (+1,65% à 48,70 euros): le constructeur automobile allemand s'attend pour l'année en cours à un bénéfice d'exploitation (EBIT) "au niveau de l'année précédente" malgré une "nette baisse" du chiffre d'affaires attendue en raison de la pandémie.

SIEMENS (-0,24% à 108,76 euros): le gendarme de la concurrence américain a approuvé vendredi le rachat du spécialiste du traitement du cancer Varian par Siemens Healthineers, la branche médicale du conglomérat allemand, pour 16,4 milliards d'euros, a annoncé l'entreprise dans un communiqué.

