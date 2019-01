Francfort sauve sa première séance de l'année (Dax:+0,20%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mercredi en légère hausse, le Dax prenant 0,20% malgré les craintes renouvelées d'un ralentissement économique mondial.

L'indice vedette a grignoté 21,2 points pour finir la première séance de l'année à 10.580,19 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté gagné 0,52%, à 21.700,04 points.

La journée avait pourtant mal commencé, le Dax perdant jusqu'à 1,63% en matinée, avant de retrouver des couleurs à la faveur de Wall Street, qui parvenait à réduire ses pertes après l'ouverture.

Les craintes de voir l'économie mondiale ralentir se font plus vives après de nouvelles statistiques chinoises décevantes.

L'activité manufacturière en Chine est passée en décembre sous un seuil critique, se contractant pour la première fois depuis plus de deux ans, selon des données officielles datant de lundi et intervenues dans un contexte de guerre commerciale avec les Etats-Unis et de ralentissement de l'économie du pays.

Les valeurs automobiles allemandes auraient le plus à souffrir de tensions tarifaires et d'un climat économique déprimé. Aussi, pas étonnant de voir BMW (-1,36% à 69,74 euros), Daimler (-1,44% à 45,25 euros) et Volkswagen (-1,91% à 136,26 euros) composer le trio de queue à la clôture du Dax.

Le chimiste Covestro a abandonné 0,65% à 42,90 euros, après une note d'Alembic Global changeant sa recommandation sur le titre de "surcharger" à "neutre", avec un cours cible ramené de 110 à 50 euros.

A l'opposé, la séance a été favorable aux valeurs défensives, moins dépendantes des aléas de la conjoncture, avec les groupes d'énergie Eon (+3,16% à 8,90 euros) et RWE (+1,77% à 19,30 euros) et le groupe de santé Fresenius SE (+1,89% à 43,18 euros).

Egalement recherché, le titre de la première banque allemande Deutsche Bank a pris 2,61% à 7,15 euros, mais il a perdu plus de 55% l'an passé et évolue toujours autour de son plus bas historique.

Lufthansa (+0,38% à 19,77 euros) a été portée par une note de Citigroup relevant sa recommandation sur le titre de "vendre" à "neutre" avec un cours cible relevé de 18 à 20,50 euros.

La compagnie aérienne a également annoncé mercredi qu'elle compte embaucher environ 5.500 personnes en 2019 pour elle-même et ses filiales dont Swissair, une mesure pour améliorer la qualité des prestations après avoir connu de nombreux retards et annulations de vols l'an dernier.

