Bourse de Francfort : Francfort se reprend (Dax +1,03%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait lundi en hausse, le Dax gagnant 1,03% après une fin de semaine turbulente dans le sillage de la correction à Wall Street.

Vers 07H24 GMT, l'indice vedette progressait de 132,45 points, à 12.975,11 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 1,41%, à 27.281,53 points.

Le Dax avait fini en net repli de 1,7% jeudi et de 1,4% vendredi.

"Le marché allemand s'oriente en ce début de semaine vers une stabilisation après la baisse", relève Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Ainsi, "la probabilité d'un nouveau passage durable à un niveau au-dessus des 13.000 points diminue fortement", note Andreas Lipkow, de Comdirect.

"Une fois que les acteurs américains seront revenus après un jour férié, nous allons voir à quel point ce rebond plutôt technique est significatif", ajoute M. Cutkovic.

Côté indicateurs, le rebond de la production industrielle allemande, après le confinement, a nettement ralenti en juillet avec une progression de 1,2% seulement sur un mois, décevant les analystes sondés par Factset qui tablaient sur +4,5%.

- Les valeurs cycliques

VOLKSWAGEN (+2,85% à 147,08 euros), DAIMLER (+2,41% à 44,53 euros), MTU AERO ENGINES (+2,08% à 162,25 euros) profitent particulièrement du rebond et se placent en haut d'un tableau intégralement en vert, tandis que le fabricant des crèmes Nivea BEIERSDORF (+0,14% à 97,06 euros) et le spécialiste du BTP et du ciment HEIDELBERG CEMENT (+0,15% à 52,84 euros) montaient le moins.

ys/oaa/lth