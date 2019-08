Francfort sort de sa léthargie grâce à Wall Street (Dax: +0,60%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mardi en hausse, le Dax gagnant 0,60%, grâce à un revirement de mi-séance offert par Wall Street et le report des taxes américaines sur les produits chinois.

L'indice vedette a gagné 70,45 points sur la séance pour finir à 11.750,13 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté pris 0,06%, à 25.263,95 points.

L'indice Francfortois a passé plus de la moitié de la séance en territoire négatif, affecté par l'indice ZEW sur le moral des investisseurs, ressorti plus bas que prévu, et à son pire niveau en 8 ans.

Mais l'annonce par les autorités américaines au commerce extérieur d'une entrée en vigueur mi-décembre, au lieu du 1er septembre, des taxes supplémentaires de 10% qu'imposera Washington sur l'électronique fabriqué en Chine, a retourné la tendance.

"Mais l'heure n'est pas à la bravoure et l'approche est encore hésitante en ce qui concerne les actions allemandes, la situation reste trop obscure et imprévisible", analyse Andreas Lipkow de Comdirect.

BAYER (+1,88% à 64,96 euros) : le chimiste a terminé en tête, recherché depuis le début de la semaine par les investisseurs, attirés par la possibilité d'un règlement imminent de plusieurs litiges judiciaires aux Etats-Unis.

BMW (+0,35% à 61,04 euros) : le constructeur bavarois a encore augmenté ses ventes au mois de juillet, notamment grâce aux SUV, qui représentent désormais 46% de ses ventes mondiales.

HENKEL (-7,12% à 85,36 euros) : le fabricant de produits de grande consommation a révisé ses prévisions de résultats à la baisse, après une stagnation de ses ventes au deuxième trimestre, sur fond d'incertitudes économiques.

