Bourse de Francfort : Francfort soutenue par Wall Street (Dax +0,25%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mercredi en hausse, le Dax gagnant 0,25%, dans le sillage de Wall Street, qui a enregistré mardi sa meilleure performance depuis mars, portée par de bons résultats d'entreprises.

Vers 07H30 GMT, l'indice vedette progressait de 29,69 points, à 11.806,24 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,88% à 24.657,97 points.

"Avec le soutien de Wall Street, le marché allemand peut poursuivre son rebond", note Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Après le passage à vide des précédentes séances, les résultats solides de quelques grands noms de la finance et de la santé ainsi qu'une forte progression du secteur de la technologie ont soutenu les principaux indices américains.

Cependant, "beaucoup de problèmes restent d'actualité", notent les analystes de Deka, citant la hausse des taux d'intérêt et les tensions commerciales.

Les investisseurs suivront aussi de près le dossier du Brexit avant un sommet européen qui débute mercredi soir.

Le négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit Michel Barnier a proposé de prolonger d'un an la période de transition qui suivra la sortie du Royaume-Uni de l'UE afin de débloquer les négociations, ont indiqué mercredi à l'AFP deux diplomates européens.

L'éventualité de se donner un an de plus pour négocier la future relation entre Londres et l'UE vise notamment à résoudre la question de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, principale pierre d'achoppement des discussions, selon ces sources.

Du côté des valeurs allemandes, Fresenius Medical Care (FMC), filiale spécialisée dans la dialyse de Fresenius, plongeait de 14,26% à 73,50 euros après avoir revu à la baisse ses prévisions de résultats pour l'année en raison d'un troisième trimestre "en deçà des attentes".

Le bénéfice net de FMC devrait baisser au troisième trimestre de 8%, à 285 millions d'euros (-17% hors effets de change), pénalisé par l'inflation galopante en Argentine, des coûts de campagnes publicitaires aux États-Unis et l'augmentation de provisions dans le cadre d'une enquête des autorités anticorruption américaines.

Sa maison-mère Fresenius baissait également (-8,93% à 62,80 euros). Le spécialiste de la santé a enregistré au troisième trimestre un bénéfice net en hausse de "près de 8%" à "près de 455 millions d'euros", mais s'attend à une progression annuelle du bénéfice net "dans la partie basse du spectre annoncé", qui est de +6% à +9%.

La fintech Wirecard était en tête du Dax (+4,11% à 181,30 euros), profitant du rebond du secteur technologique. L'indice TecDax était d'ailleurs en hausse de 1,95 à 2.73,76 points.

Le fabricant de semi-conducteurs Infineon (+2,98% à 19,51 euros) et l'éditeur de logiciels SAP (+1,62 à 102,60 euros) profitaient également de cette tendance.

Linde prenait 1,25% à 209,90 euros une semaine avant la date limite pour l'approbation par les autorités de la concurrence de son projet de fusion avec l'américain Praxair.

