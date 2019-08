Francfort stabilisée malgré les craintes sur la récession (Dax: 0,00%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait jeudi parfaitement à l'équilibre (Dax 0,00%), dans un marché stabilisé par la main tendue de Donald Trump à la Chine malgré l'inquiétude de plus en plus vive d'une possible récession mondiale.

Vers 07H15 GMT, l'indice vedette progressait de 0,20 point, à 11.492,86 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,10% à 24.684,99 points.

Donald Trump a lié mercredi les négociations commerciales entre Washington et Pékin à la résolution de la crise qui secoue Hong Kong, suggérant une rencontre avec Xi Jiping.

Un peu plus tôt, les investisseurs ont vu s'allumer plusieurs voyants rouges, dont une série de données économiques décevantes sur la croissance en Allemagne et la production industrielle en Chine ainsi qu'un signal inquiétant concernant le marché obligataire américain.

En Allemagne, où la région de Bavière notamment marque un jour férié, la séance s'annonçait par ailleurs atone.

ADIDAS (+1,45% à 258,95 EUR): l'équipementier sportif qui se révèle particulièrement exposé aux menaces américaines sur les produits fabriqués en Chine, a été recherché après quelques signes suite à la main tendue du président américain à Pékin.

THYSSENKRUPP (+0,06% à 9,61 EUR) : l'industriel bénéficiait d'un coup de pouce de l'agence de notation Moodys qui a gardé sa recommandation inchangée malgré les difficultés du groupe spécialiste de l'acier et fournisseur du secteur auto, en première ligne en cas de récession industrielle.

HENKEL (-1,08% à 83,98 euros) : le lessivier, discrète valeur défensive du Dax, continue de subir les foudres des investisseurs et des analystes, avec une nouvelle salve de recommandations à la vente.

