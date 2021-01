Francfort sur la retenue (Dax : -0,25%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mardi en baisse, le Dax cédant 0,25% dans un marché sur la retenue avant un scrutin crucial aux Etats-Unis et le prolongement des restrictions sanitaires en Allemagne pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Vers 08H06 GMT, l'indice vedette reculait de 34,88 points, à 13.691,86 points. Le MDax des valeurs moyennes lâchait de son côté 0,07%, à 30.929,63 points.

Les habitants de la Géorgie se rendent aux urnes mardi pour une double élection sénatoriale qui aura un impact décisif sur les premières années au pouvoir du nouveau président démocrate.

Le scrutin, annoncé serré, avait déjà conduit lundi la Bourse allemande à prendre ses bénéfices.

Ce mardi, l'Allemagne, où montent les critiques contre une campagne de vaccination jugée trop lente, s'apprête à prolonger ses restrictions contre la pandémie de Covid-19.

"C'est pourquoi la patience est désormais également de mise en bourse", relève Milan Cutkovic, analyste chez Axi, mais il est "peu probable que l'évolution actuelle ralentisse la reprise des actions".

En d'autres termes, la fermeture d'écoles ou la prolongation de celles de restaurants et de théâtres n'impressionnent guère les investisseurs tant que les usines continuent elles de tourner dans l'automobile ou les machines-outils.

"Plus important encore, plusieurs vaccins ont maintenant été approuvés et sont sur le marché" , faisant que "la lumière au bout d'un tunnel encore très long est au moins plus brillante", conclut l'analyste.

- L'équipementier auto CONTINENTAL (+0,85% à 118,90 euros) fait la course en tête suite à une note de JP Morgan recommandant de surpondérer le titre.

Les autres VALEURS AUTOMOBILES sont moins demandées à l'image de VOLKSWAGEN (-0,03% à 148,44 euros) DAIMLER (-0,09% à 56,85 euros) et BMW (-0,89% à 71,22 euros).

- DELIVERY HERO (+0,00% à 136,55 euros) : la banque Citi a relevé le cours cible du livreur de repas à domicile à 158 euros.

- les VALEURS ENERGETIQUES ferment la marche, EON (-1,05% à 9,06 euros) et RWE (-1,11% à 35,55 euros).

jpl/sl