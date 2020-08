Bourse de Francfort : Francfort suspendue au Congrès américain (-0,38%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mercredi en baisse, le Dax cédant 0,38% dans un marché digérant ses gains de la veille et constatant que les débats américains sur un plan de relance sont au point mort.

A 7h10 GMT, l'indice vedette cédait 49,5 points à 12.897,01 points, après un bond de plus de 2% la veille, tandis que le Mdax des valeurs moyennes lâchait 0,35% à 27.520,87 points.

La perspective d'un accord imminent sur un plan de relance entre républicains et démocrates aux Etats-Unis s'éloigne après les commentaires pessimistes mardi d'un membre du Congrès. Mais "la plupart des investisseurs restent cependant optimistes et s'attendent à ce que le Congrès trouve un compromis", souligne Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Cependant, "plus les négociations s'éternisent, plus la nervosité de la salle des marchés devrait augmenter", ajoute-t-il.

La nouvelle accélération des cas d'infections au coronavirus en Allemagne comme dans le monde ne devrait rien arranger à l'affaire.

Mais la frénésie des investisseurs pour les actions ne reculant pas, "le Dax est susceptible de tester à nouveau à la barre des 13.000 points durant la séance de mercredi", après l'avoir momentanément dépassée mardi, croit Timo Emden, analyste indépendant.

- EON (-1,71% à 9,76 euros): le géant des réseaux électriques et de gaz a dû abaisser sa prévision annuelle de rentabilité compte tenu des effets de la pandémie Covid-19. Eon table désormais sur un résultat opérationnel (EBIT) ajusté compris entre 3,6 et 3,8 milliards d'euros et un bénéfice net ajusté de 1,5 à 1 milliard d'euros pour l'exercice 2020, contre des fourchettes respectives de 3,9 à 4,1 milliards d'euros et de 1,7 à 1,9 milliard d'euros initialement prévues, a-t-il annoncé mercredi en marge de ses résultats du deuxième trimestre.

- DEUTSCHE BANK (+0,67% à 8,27 euros): le titre de la première banque allemande bénéficie des perspectives de plans de soutien à l'économie américaine et de la politique monétaire généreuse des banques centrales.

