Francfort taquine les 13.000 points (Dax:+0,37%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini lundi en hausse, le Dax gagnant 0,37%, dans un marché profitant des signaux positifs dans le conflit commercial et d'un nouveau délai donné par l'UE au Brexit.

L'indice vedette a pris 47,20 points sur la séance pour finir à 12.941,71 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté terminé en hausse de 0,45%, à 26.359,29 points.

"L'indice a manqué de peu la barre des 13.000 points", mais dans un climat propice "le marché est susceptible d'atteindre cette cible" dans le courant de la semaine, estime Jochen Stanzl, stratégiste chez CMC Markets.

La Réserve fédérale américaine pourrait l'y aider en desserrant mercredi la vis côté taux d'intérêt, car "toute autre décision serait une grosse surprise", poursuit-il.

Le nouveau changement de cap dans le Brexit a de quoi rassurer le marché boursier, et en ajoutant une saison des résultats d'entreprise meilleure que prévu, le tout permet de lever des inquiétudes sur le marché.

- les valeurs automobiles VOLKSWAGEN (+2,18% à 176,12 euros), BMW (+0,66% à 69,89 euros), DAIMLER (+1,27% à 53,55 euros) et CONTINENTAL (+2,40% à 127,12 euros), ont profité des nouvelles encourageantes sur le front commercial.

- COVESTRO (-2,89% à 45,34 euros): le ralentissement conjoncturel a pesé sur les comptes du trimestre écoulé, soldé par un bénéfice net en retrait de 70% sur un an à 147 millions d'euros.

- COMMERZBANK (+2,34% à 5,59 euros sur le MDax): la deuxième banque allemande a amélioré de plus d'un tiers sur un an son bénéfice au troisième trimestre, à 294 millions d'euros, grâce à une cession de filiale, la réduction des coûts et la diminution des provisions pour créances douteuses.

