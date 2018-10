Francfort tente de mieux finir le mois d'octobre (Dax:+1,36%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort grimpait mercredi en matinée, le Dax gagnant 1,36% dans un marché tentant de reprendre de l'élan à la fin d'un mois d'octobre chahuté.

A 08H40 GMT, l'indice vedette progressait de 153,0 points, à 11.440,42 points, et le MDax des valeurs moyennes prenait 1,73% à 24.097,99 points.

Reste que le Dax affichait avant l'ouverture un bilan négatif de près de 8%, ou une chute de près de 1.000 points, lors d'un mois d'octobre agité.

Wall Street, en terminant mardi dans le vert, a donné l'occasion à la Bourse allemande de repartir de l'avant et, concernant le Dax, "les investisseurs doivent désormais surveiller le seuil de résistance important à 11 500 points", note Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Franchir ce seuil pourrait donner le signal d'un mouvement de hausse salvateur, poursuit l'analyste, mais cela ne sera "pas chose facile" dans un contexte toujours "marqué par de nombreux risques".

Les investisseurs surveilleront mercredi l'estimation du taux d'inflation en zone euro pour le mois d'octobre, attendu à 2,2% par les analystes interrogés par Factset, après 2,1% affiché en septembre.

Cela aurait de quoi conforter la Banque centrale européenne dans sa stratégie de sortie de son arsenal de mesures anti-crise.

Aux Etats-Unis sont attendues les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois d'octobre (enquête ADP), avant le rapport sur l'emploi américain prévu vendredi.

Les valeurs technologiques tiraient leur épingle du jeu, le fabricant de puces Infineon gagnant 3,60% à 17,68 euros et le prestataire de paiements Wirecard 2,64% à 163,15 euros.

Volkswagen était toujours recherché (+2,04% à 149,74 euros), la banque Barclays ayant remonté le cours cible à 206 euros au lendemain de résultats du groupe dépassant les attentes.

Par ailleurs, une solution financière entre le gouvernement allemand et les trois grands de l'auto VW, BMW (+0,90% à 77,03 euros) et Daimler (+0,88% à 52,58 euros) pourrait être trouvée lors d'un sommet devant se tenir à la fin de la semaine prochaine pour régler la question des véhicules diesel les plus polluants, écrit mercredi la Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Le géant de la pharmacie et de l'agrochimie Bayer gagnait 0,73% à 67,18 euros, Goldman Sachs ayant recommandé le titre à l'achat tout en abaissant le cours cible de 111 à 109 euros.

Lufthansa avançait de 1,21% à 17,52 euros, reprenant un peu de terrain après un mardi noir (-8,10%) sur fond de résultats décevants. Berenberg a recommandé de "conserver" l'action dont le cours cible a été ramené de 24,0 à 21,50 euros, contre 17,20 euros chez Barclays.

Le groupe de santé Fresenius SE (-0,11% à 57,00 euros et sa filiale FMC (-0,26% à 69,02 euros) continuaient d'être lésés par un front de mauvaises nouvelles. Elles ont notamment confirmé mardi leurs résultats trimestriels publiés par avance à mi-octobre et assortis alors de prévisions annuelles à la baisse.

L'action nouvelle du fabricant de gaz industriels Linde, consécutive à la fusion avec le concurrent américain Praxair, fermait la marche en reculant de 0,82% à 144,60 euros.

